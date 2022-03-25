Первый канал покажет мини-сериал «О чём она молчит» со Светланой Смирновой-Марцинкевич и Павлом Майковым

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«Архив 81» отменили после первого сезона

«Анонимный детектив» с Дмитрием Лавровым стартует 28 марта

24 марта

«Киностудия КИТ» проведет питчинг комедийных сериалов

Прием заявок на китчинг продлится с 1 по 21 апреля