Первый канал покажет мини-сериал «О чём она молчит» со Светланой Смирновой-Марцинкевич и Павлом Майковым

«Съемки проходили в Москве и Московской области. Работалось замечательно! Актерский состав и все мои партнеры великолепные! Быть врачом и одновременно детективом, как мой герой, — задача не простая. Но любопытная. Я с детства хотел быть врачом-хирургом, и вот мечта в каком-то роде исполнилась — сыграл доктора на экране. На площадку приглашали консультанта, который подсказывал нам, как правильно пользоваться медицинскими инструментами и оборудованием. Мы старались делать в кадре все честно и правдиво. Надеюсь, у нас получилось. И я очень счастлив, что этот проект состоялся и наконец выходит в эфир», — говорит исполнитель главной роли Станислав Тикунов.
фото: пресс-служба компании «Амедиа Продакшн»
По сюжету молодой врач Валентин Румянцев (Тикунов) пережил тяжелый разрыв с любимой девушкой Светланой (Лебедева), после чего перестал доверять женщинам. Проблемы в личной жизни отразились и на его работе: талантливый доктор допустил серьезную ошибку, которая едва не стоила пациенту жизни. Румянцев решает оставить врачебную практику, но коллеги уговаривают его не совершать необдуманных поступков. Валентин становится участковым педиатром в обычной поликлинике, где все его окружение — коллеги, пациенты — теперь состоит из женщин, которых, как ему кажется, он совершенно не понимает. Доктор приходит на вызов. Странное поведение матери пациентки (Смирнова-Марцинкевич) настораживает врача, а через пару дней ребенок пропадает.
По словам Светланы Смирновой-Марцинкевич, ее «героиня оказывается в непростой ситуации. Зритель будет испытывать к ней неоднозначные чувства: сопереживать и не очень доверять. Финал будет неожиданный! Съемки были местами очень сложные, потому что у моей героини много характерных сцен. Нужно было играть человека "не в себе". Команда и партнеры – просто замечательные! Актеры — друзья, с которыми мы не первый раз встречались на съемочной площадке. Надеюсь, зрителям понравится наша работа».
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