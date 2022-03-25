Иван Гродецкий расстался с должностью генерального директора more.tv

Иван Гродецкий по собственному желанию расстался с постом генерального директора платформы more.tv, которую развивает «Национальная Медиа Группа» (НМГ), сообщает «Коммерсантъ».
«More.tv продолжает работать в штатном режиме в соответствии с утвержденными планами», — цитирует издание собеседника из НМГ.
фото: Иван Гродецкий
Вместо Гродецкого временно исполнять его обязанности будет первый заместитель генерального директора СТС Медиа Дмитрий Гранов, который ранее занимал должность генерального директора субхолдинга «Газпром-медиа Матч» и руководил компаниями «Амедиа» и ProfMedia Business Solutions.
Ивана Гродецкого назначили генеральным директором онлайн-сервиса more.tv в конце сентября 2021 года. До этого он на протяжении более десяти лет работал в онлайн-кинотеатре Окко, пройдя карьерный путь от менеджера по развитию бизнеса до генерального директора, а также возглавлял видеосервис Premier.
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