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«Ампир V» не выйдет 31 марта

25 марта
2022 год

Новости кино >>
25 марта 2022
Экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V» не выйдет на большие экраны страны в объявленную ранее дату 31 марта. О новой дате релиза фэнтези Виктора Гинзбурга объявят дополнительно, уточняет пресс-служба компании «Вольга», отвечающей за прокат картины.

«Ампир V» не выйдет 31 марта
фото: кадр из фильма «Ампир V»

Картина рассказывает о мире, которым правят вампиры. Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома Шторкин в исполнении Павла Табакова. Образ главного антагониста Митры в адаптации воплотил Oxxxymiron, Геру сыграла Таисия Радченко.

Компанию вышеназванным актерам составили Владимир Долинский, Вера Алентова, Владимир Епифанцев, Андрей Смирнов, Игорь Жижикин, Марина Зудина, Бронислав Виногродский, Максим Дрозд, Игорь Гордин, Виктор Вержбицкий, Фёдор Бондарчук и Софья Синицына. Фильм уже давно стал долгостроем с довольно большим для российского кино бюджетом в полмиллиарда рублей.
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Вера АлентоваФёдор БондарчукВиктор ВержбицкийБронислав ВиногродскийВиктор ГинзбургИгорь ГординВладимир ДолинскийМаксим ДроздВладимир ЕпифанцевИгорь ЖижикинМарина ЗудинаВиктор ПелевинТаисия РадченкоСофья СиницынаАндрей СмирновПавел ТабаковМирон Фёдоров
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