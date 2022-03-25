«Ампир V» не выйдет 31 марта

Экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V» не выйдет на большие экраны страны в объявленную ранее дату 31 марта. О новой дате релиза фэнтези Виктора Гинзбурга объявят дополнительно, уточняет пресс-служба компании «Вольга», отвечающей за прокат картины.
фото: кадр из фильма «Ампир V»
Картина рассказывает о мире, которым правят вампиры. Они совсем не похожи на героев Голливуда. Это циничные и опытные представители мировой элиты. А теперь в их ряды волей случая попадает простой парень Рома Шторкин в исполнении Павла Табакова. Образ главного антагониста Митры в адаптации воплотил Oxxxymiron, Геру сыграла Таисия Радченко.
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