Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

Инопланетные корабли закрывают небо, школьницы мастерят поделки своими руками, а «Магическая битва 0. Фильм
» наводит шороху в американский бокс-офис. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю
мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
«Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Марлийский вoенный корабль, иди ко дну — обзор 27 эпизода «Атаки титанов»
Зайдем с козырей: «Магическая битва 0. Фильм
» триумфально вошла в американский прокат, собрав за дебютный уикенд $14,8 миллиона. Из них $8,678 миллиона пришлись на первый день: это круче, чем у «Анчартед
» с Томом Холландом
. Единственным фильмом, сумевшим превзойти полнометражное аниме, стал «Бэтмен
» Мэтта Ривза
.
В родной Японии «Магическая битва» все еще продолжает бить рекорды: ранее анимационная лента Пака Сон-Ху
заработала себе статус самого прибыльного фильма японского бокс-офиса образца 2021 года
, а теперь вошла в 20-ку самых кассовых кинокартин за всю историю местного проката с показателями в 13 миллиардов иен (примерно $108 миллионов), опередив «Парк Юрского периода
». На очереди «Богемская рапсодия
», собравшая всего на $100 тысяч больше. И это еще далеко не конец: «Магической битве 0» только предстоит показать себя жителям большей части Европы. Пока аниме вышло лишь во Франции, Бельгии и Люксембурге, впереди – Центральная Европа, Скандинавия, Великобритания и Ирландия, а далее – Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка и Африка.
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10 аниме для тех, кто обожает Гарри Поттера
«Я призрак, но по-прежнему существую
»: очередной тизер «Юрэй Дэко
» от студии Science SARU
, теперь кое-что проясняющий. Новости о тайтле мы собираем по крохе в каждом дайджесте
.
Место действия — Остров Тома Сойера, «мегаполис данных», где реальность и виртуальность пересекаются. Жизнью в обеих люди управляют при помощи специальных глазных девайсов — тех самых Дэко из названия. Они позволяют накапливать нечто под названием «любовь», чей уровень у каждого пользователя обеспечивает баланс в социуме. Однако загадочный «Феномен 0» способен лишать людей всех запасов «любви» и превращать в призраков. Жительница цифрового Вавилона Берри (она в розовом свитшоте на первом же кадре тизера) становится жертвой феномена и решает разузнать, что здесь вообще происходит.
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Как понимать и снимать аниме на примере «Руки прочь от кинокружка!»
В честь выхода в японский прокат полнометражного продолжения «Необычного такси
» студия OLM
подготовила для страждущих новый трейлер.
Аниме пойдет по уже отработанной схеме компиляции-реконструкции, однако в чудно́м сиквеле также покажут, что же произошло с таксистом-моржом Одокавой после концовки сериала, оставляющей пространство для домыслов. Премьера уже 1 апреля.
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Рецензия на аниме «Необычное такси»
Кстати, о компиляциях: серия «Реконкиста
» из вечного цикла «Мобильный воин Гандам
» наконец-то подходит к своему завершению. Финальные два фильма из пентаптиха студии Sunrise
о Веке Возрождения поступят в японский прокат 22 июля и 5 августа.
Sunrise также известна благодаря «Коду Гиас
», «Гантаме
» и «Ковбою Бибопу
».
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О развитии легендарной франшизы «Гандам» в 2022 году
И чтобы закрыть тему ремиксов: «Пингвиний барабан
» получит целую компиляционную трилогию. Первая часть поступит в кинотеатры Японии 24 апреля.
Аниме-сериал о 24 сериях (совпадение?) вышел в 2011 году, а теперь получит новую жизнь: помимо собранных заново эпизодов в трилогию войдут ранее невиданные сцены.
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О главных аниме-тайтлах 2021 года
Молодая студия Twin Engine
вступает в игру с оригинальным аниме «Букигире
». За дизайн персонажей отвечает создатель манги «Король шаманов
» Хироюки Такэи
, режиссер — Тэцуо Хиракава
, помреж на «Цветах зла
» и ответственный за ключевую анимацию в «Девушке, покорившей время
» и «Пингвиньем барабане
». Английское название — «Сияй! Мальчики бакумацу».
Бакумацу — период смуты в середине XIX века, под занавес эпохи Эдо. События сериала разворачиваются во времена позднего сегуната, когда власть находилась в руках самураев. Неведомая сила истребила всех синсэнгуми (военная полиция) в Киото, кроме одного, а потому в императорской столице Киото собирают новое ополчение из семи преступников. Ими будет руководить юноша, который якобы погиб и воскрес, а их тайная миссия, вероятно, изменит историю Японии.
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Рецензия на второй сезон «Истребителя демонов» — не Эдо, но мечом тоже придется помахать
Студия Pine Jam, известная по проектам «Мне надоело быть девочкой-волшебницей
» и «Девушка из оперы!!
», работает над оригинальным аниме-сериалом «Сделай это сам!!!
». Премьера состоится уже в этом году.
Новое аниме расскажет о шести старшеклассницах, увлекающихся DIY-проектами: они вооружаются пилами, молотками, болгарками и электродрелями, чтобы мастерить разные разности. У руля сериала — Кадзухиро Ёнэда
(«Рассвет Йоны
», «Кулинарные поединки
»), сценарий — в надежных руках Кадзуюки Фудэяс
у («Черный клевер
», «Девушки в последнем путешествии
»), а за дизайн персонажей отвечает Юскэ Мацуо
(«Радость подъема
»).
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5 важных идей в «Рыбке Поньо на утесе»
«Такая красивая и сложная музыка редко появляется не только в мультипликационном мире, но и вообще в современной культуре
»: участница «Фабрики звезд» Саша Балакирева
— о композиции из «Красавицы и дракона
», которую она исполнила. В преддверии премьеры 14 апреля стал доступен тизер из аниме, которое помогает «работать со своими травмами через доброту и музыку».
Подробно о новом аниме Мамору Хосоды
(«Мирай из будущего
», «Волчьи дети Амэ и Юки
») и его сказочно-виртуальном мире мы писали в отдельной новости
.
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Лучшие аниме-сериалы века по версии японских зрителей
ONA «Кэнган Асура
» о гладиаторах эпохи Эдо обзаведется вторым сезоном.
Netflix
пока анонсировал работу над продолжением, поэтому дату релиза остается лишь предвкушать. Первый сезон вышел на стриминг-гиганте в 2019 году.
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Рецензия на аниме «Баки Ханма», в котором тоже много орудуют кулаками
Другой потенциальный хит Netflix, «Новые римские бани
», снова радует поклонников исекая свежим трейлером.
О том, каково римскому архитектору терм в современном мире, мы уже пытались
описать словами (но разве это возможно?).
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Подробно о «Докторе Стоуне» — не исекай, но постапокалипсис
Манга «Мертвые-мертвые демоны
» скоро превратится в аниме. Правда, пока не ясно, в каком именно формате. Дату релиза студия Production +h тоже не сообщает.
Оригинальная манга Инио Асано
рассказывала о неведомых космических кораблях, закрывших собой мирное небо Японии (почти как в песне Current 93
). При этом никакого реального инопланетного втoржения нету, что не мешает людям хвататься за oружие.
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«Токийские мстители» — аниме о причинах, побуждающих к клятвам «любой ценой»
И напоследок заглянем в чарующий мир манги, где тоже происходит много всего интересного. Например, издательство «Комильфо» лицензировало мангу «Прощайте, горе-учитель
» и готовит ее к продаже на русском языке в мае этого года (уже доступен предзаказ первого тома
).
Тем временем один из мастодонтов сёнэн-жанра «Ван-Пис
» перешагнул через рубеж в 500 миллионов проданных экземпляров. «Семье шпиона
» такой результат пока лишь снится, но и у нее дела идут в гору, что подтверждают продажи в 15 миллионов копий. Ну а хит последнего месяца «Эта фарфоровая кукла влюбилась
» практически удвоил свой тираж до 5,5 миллионов проданных экземпляров (речь как минимум о двух миллионах копий).
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