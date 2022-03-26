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Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

26 марта
2022 год

Новости кино >>
26 марта 2022
Инопланетные корабли закрывают небо, школьницы мастерят поделки своими руками, а «Магическая битва 0. Фильм» наводит шороху в американский бокс-офис. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

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Зайдем с козырей: «Магическая битва 0. Фильм» триумфально вошла в американский прокат, собрав за дебютный уикенд $14,8 миллиона. Из них $8,678 миллиона пришлись на первый день: это круче, чем у «Анчартед» с Томом Холландом. Единственным фильмом, сумевшим превзойти полнометражное аниме, стал «Бэтмен» Мэтта Ривза.

Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

В родной Японии «Магическая битва» все еще продолжает бить рекорды: ранее анимационная лента Пака Сон-Ху заработала себе статус самого прибыльного фильма японского бокс-офиса образца 2021 года, а теперь вошла в 20-ку самых кассовых кинокартин за всю историю местного проката с показателями в 13 миллиардов иен (примерно $108 миллионов), опередив «Парк Юрского периода». На очереди «Богемская рапсодия», собравшая всего на $100 тысяч больше. И это еще далеко не конец: «Магической битве 0» только предстоит показать себя жителям большей части Европы. Пока аниме вышло лишь во Франции, Бельгии и Люксембурге, впереди – Центральная Европа, Скандинавия, Великобритания и Ирландия, а далее – Австралия, Новая Зеландия, Южная Америка и Африка.

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«Я призрак, но по-прежнему существую»: очередной тизер «Юрэй Дэко» от студии Science SARU, теперь кое-что проясняющий. Новости о тайтле мы собираем по крохе в каждом дайджесте.



Место действия — Остров Тома Сойера, «мегаполис данных», где реальность и виртуальность пересекаются. Жизнью в обеих люди управляют при помощи специальных глазных девайсов — тех самых Дэко из названия. Они позволяют накапливать нечто под названием «любовь», чей уровень у каждого пользователя обеспечивает баланс в социуме. Однако загадочный «Феномен 0» способен лишать людей всех запасов «любви» и превращать в призраков. Жительница цифрового Вавилона Берри (она в розовом свитшоте на первом же кадре тизера) становится жертвой феномена и решает разузнать, что здесь вообще происходит.

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В честь выхода в японский прокат полнометражного продолжения «Необычного такси» студия OLM подготовила для страждущих новый трейлер.



Аниме пойдет по уже отработанной схеме компиляции-реконструкции, однако в чудно́м сиквеле также покажут, что же произошло с таксистом-моржом Одокавой после концовки сериала, оставляющей пространство для домыслов. Премьера уже 1 апреля.

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Кстати, о компиляциях: серия «Реконкиста» из вечного цикла «Мобильный воин Гандам» наконец-то подходит к своему завершению. Финальные два фильма из пентаптиха студии Sunrise о Веке Возрождения поступят в японский прокат 22 июля и 5 августа.

Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

Sunrise также известна благодаря «Коду Гиас», «Гантаме» и «Ковбою Бибопу».

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И чтобы закрыть тему ремиксов: «Пингвиний барабан» получит целую компиляционную трилогию. Первая часть поступит в кинотеатры Японии 24 апреля.



Аниме-сериал о 24 сериях (совпадение?) вышел в 2011 году, а теперь получит новую жизнь: помимо собранных заново эпизодов в трилогию войдут ранее невиданные сцены.

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Молодая студия Twin Engine вступает в игру с оригинальным аниме «Букигире». За дизайн персонажей отвечает создатель манги «Король шаманов» Хироюки Такэи, режиссер — Тэцуо Хиракава, помреж на «Цветах зла» и ответственный за ключевую анимацию в «Девушке, покорившей время» и «Пингвиньем барабане». Английское название — «Сияй! Мальчики бакумацу».



Бакумацу — период смуты в середине XIX века, под занавес эпохи Эдо. События сериала разворачиваются во времена позднего сегуната, когда власть находилась в руках самураев. Неведомая сила истребила всех синсэнгуми (военная полиция) в Киото, кроме одного, а потому в императорской столице Киото собирают новое ополчение из семи преступников. Ими будет руководить юноша, который якобы погиб и воскрес, а их тайная миссия, вероятно, изменит историю Японии.

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Студия Pine Jam, известная по проектам «Мне надоело быть девочкой-волшебницей» и «Девушка из оперы!!», работает над оригинальным аниме-сериалом «Сделай это сам!!!». Премьера состоится уже в этом году.



Новое аниме расскажет о шести старшеклассницах, увлекающихся DIY-проектами: они вооружаются пилами, молотками, болгарками и электродрелями, чтобы мастерить разные разности. У руля сериала — Кадзухиро ЁнэдаРассвет Йоны», «Кулинарные поединки»), сценарий — в надежных руках Кадзуюки Фудэясу («Черный клевер», «Девушки в последнем путешествии»), а за дизайн персонажей отвечает Юскэ МацуоРадость подъема»).

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«Такая красивая и сложная музыка редко появляется не только в мультипликационном мире, но и вообще в современной культуре»: участница «Фабрики звезд» Саша Балакирева — о композиции из «Красавицы и дракона», которую она исполнила. В преддверии премьеры 14 апреля стал доступен тизер из аниме, которое помогает «работать со своими травмами через доброту и музыку».



Подробно о новом аниме Мамору ХосодыМирай из будущего», «Волчьи дети Амэ и Юки») и его сказочно-виртуальном мире мы писали в отдельной новости.

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ONA «Кэнган Асура» о гладиаторах эпохи Эдо обзаведется вторым сезоном.

Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

Netflix пока анонсировал работу над продолжением, поэтому дату релиза остается лишь предвкушать. Первый сезон вышел на стриминг-гиганте в 2019 году.

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Другой потенциальный хит Netflix, «Новые римские бани», снова радует поклонников исекая свежим трейлером.



О том, каково римскому архитектору терм в современном мире, мы уже пытались описать словами (но разве это возможно?).

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Манга «Мертвые-мертвые демоны» скоро превратится в аниме. Правда, пока не ясно, в каком именно формате. Дату релиза студия Production +h тоже не сообщает.



Оригинальная манга Инио Асано рассказывала о неведомых космических кораблях, закрывших собой мирное небо Японии (почти как в песне Current 93). При этом никакого реального инопланетного втoржения нету, что не мешает людям хвататься за oружие.

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И напоследок заглянем в чарующий мир манги, где тоже происходит много всего интересного. Например, издательство «Комильфо» лицензировало мангу «Прощайте, горе-учитель» и готовит ее к продаже на русском языке в мае этого года (уже доступен предзаказ первого тома).

Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

Тем временем один из мастодонтов сёнэн-жанра «Ван-Пис» перешагнул через рубеж в 500 миллионов проданных экземпляров. «Семье шпиона» такой результат пока лишь снится, но и у нее дела идут в гору, что подтверждают продажи в 15 миллионов копий. Ну а хит последнего месяца «Эта фарфоровая кукла влюбилась» практически удвоил свой тираж до 5,5 миллионов проданных экземпляров (речь как минимум о двух миллионах копий).
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Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю фотографии
Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю фотографии
Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю фотографии
Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю фотографии
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