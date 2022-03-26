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Экземпляр сценария «Соляриса» с правками Тарковского продан за 5,5 млн рублей

26 марта
2022 год

Новости кино >>
26 марта 2022
Личный экземпляр сценария к фильму «Солярис» Андрея Тарковского с многочисленными правками самого режиссера продан за 5,5 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на аукционный дом «Литфонд», который проводил торги, приуроченные к 90-летию режиссера.

Экземпляр сценария «Соляриса» с правками Тарковского продан за 5,5 млн рублей
фото: www.litfund.ru

«По архивным документам "Мосфильма" и справке о процессе работы над режиссерской разработкой можно установить, что сценарий был создан в период с января по март 1970-го года, и сделан скорее всего до письма из Главкино. Скорее всего, в Главкино на отзыв как раз и был отправлен один из семи печатных экземпляров, набранных с этой рукописи», – отмечается на сайте «Литфонда». Стартовая цена лота была 1 млн рублей.

Сам сценарий состоит из 90 листов. Большинство рукописных исправлений и вставок выполнено рукой самого Тарковского (28 страниц), также встречаются правки соавтора сценария – Фридриха Горенштейна. «Творческое решение каждой сцены (крупность кадра, указание объектов и технических деталей) практически вся выполнена рукой Тарковского», – уточняют в «Литфонде».

Смотреть онлайн: «Солярис»

Ранее экземпляр хранился у Светланы Рыкаловой, работавшей помощницей Тарковского в 1960-1970 гг. На торгах также были выставлены фотографии с последних дней съемок и первое издание культового романа Станислава Лема, по которому снимался «Солярис».

С молотка ушла и фотография со съемок фильма «Сталкер» (1979), сделанная штатным фотографом киногруппы Владимиром Мурашко. Лот, выставленный на продажу под названием «Последняя картина режиссера, снятая в СССР», выкуплен за 55 тыс. рублей.
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