Джареда Лето отметили «Золотой малиной» за фильм «Дом Gucci»

анонс

Стартовая цена лота была 1 млн рублей

Экземпляр сценария «Соляриса» с правками Тарковского продан за 5,5 млн рублей

Компиляции, реконструкции и даже предзаказы!

Вращайте пингвиний барабан: главные новости аниме за неделю

«Ампир V» не выйдет 31 марта

25 марта

Иван Гродецкий расстался с должностью генерального директора more.tv

Его обязанности будет временно исполнять первый заместитель генерального директора СТС Медиа Дмитрий Гранов