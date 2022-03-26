Джареда Лето отметили «Золотой малиной» за фильм «Дом Gucci»

По традиции за день до церемонии вручения «Оскара» объявили лауреатов антипремии «Золотая малина». Худшим признан фильм-спектакль «Диана: Мюзикл», вышедший на Netflix в октябре прошлого года.
фото: "Диана: Мюзикл"/Netflix
Помимо главной антинаграды живая запись бродвейского мюзикла, основанного на жизни принцессы Дианы, также получила «Золотую малину» за худшую режиссерскую работу, сценарий и женские роли (Жанна де Ваал, сыгравшая Диану, и Джуди Кэй, исполнившая роль королевы Елизаветы).
В мужской актерской категории худшим стал ЛеБрон Джеймс за «Космический джем: Новое поколение», его эпизоды с «любыми мультяшками» также отмечены званием «худшего дуэта. Сам фильм стал «худшим приквелом, сиквелом, ремейком или плагиатом».
В этом году на «Золотой малине» была введена специальная номинация «Худшая игра Брюса Уиллиса», где были представлены восемь фильмом с участием артиста. Худшей работой назвали сай-фай «Звездный рубеж».
обсуждение >>