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«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер)

27 марта
2022 год

Новости кино >>
27 марта 2022
В рамках специального мероприятия Warner Bros. Japan состоялась панель «Невероятных приключений ДжоДжо», на которой не только рассказали, когда ждать продолжение «Каменного океана», но и о проекте к 10-летию аниме-франшизы. Одноименная манга-первоисточник Хирохико Араки в прошлом году насчитала четверть века.



Итак, второй кур арки Stone ocean — с 13-й по 24-ю серию — выйдет на Netflix этой осенью (первые 12 эпизодов появились на стриминге 1 декабря 2021-го) и грозится завершить столетнее противостояние семейства Джостаров и бессмертного антагониста Дио. За это время династию с кодовым именем ДжоДжо представило уже несколько поколений, и в 2011 году пришла пора Джолин Куджо, дочери Джотаро. Она оказывается в тюрьме «Аквариум», где в ней пробуждается загадочная сила. Но мы-то знаем, что стенды — это воплощение жизненной силы (см. фото). Джолин предстоит освободить не только себя, но и Джотаро, а также сразится с фамильным врагом Дио.

«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер)

Авторская команда остается прежней. Режиссер — Кэнъити СудзукиКлетки за работой», «Голго-13»). Режиссер анимации — Тосиюки Като (раскадровка «Врат Штейна» и постановка эпизодов во всех сезонах «ДжоДжо»). Сценаристка — Ясуко КобаясиТак говорил Рохан Кисибэ», «Атака титанов», «Тетрадь смерти»). Дизайн персонажей — Масанори СиноГангрейв», «Охотник х Охотник», «Пираты черной лагуны»). Композитор — Юго КанноПсихопаспорт», «Бэтмен-ниндзя», «Кайдзи»).

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«Невероятные приключения ДжоДжо» от студии David Production начали выходить в эфир 6 октября 2012 года. Это уже вторая экранизация культовой манги Хирохико Араки, не считая полнометражного фильма Такаси Миике, большого фаната «ДжоДжо». Помимо, собственно, «Невероятный приключений» студия DP славна такими тайтлами, как «Псы: пули и резня» и «Пламенная бригада», а на этот год у них также запланирована новая версия «Несносных пришельцев».



Празднование десятилетия аниме-сериала начнется уже в апреле (что бы это ни сулило).
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«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер) фотографии
«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер) фотографии
«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер) фотографии
«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер) фотографии
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