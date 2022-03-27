«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер)

В рамках специального мероприятия Warner Bros. Japan состоялась панель «Невероятных приключений ДжоДжо», на которой не только рассказали, когда ждать продолжение «Каменного океана», но и о проекте к 10-летию аниме-франшизы. Одноименная манга-первоисточник Хирохико Араки в прошлом году насчитала четверть века.
Итак, второй кур арки Stone ocean — с 13-й по 24-ю серию — выйдет на Netflix этой осенью (первые 12 эпизодов появились на стриминге 1 декабря 2021-го) и грозится завершить столетнее противостояние семейства Джостаров и бессмертного антагониста Дио. За это время династию с кодовым именем ДжоДжо представило уже несколько поколений, и в 2011 году пришла пора Джолин Куджо, дочери Джотаро. Она оказывается в тюрьме «Аквариум», где в ней пробуждается загадочная сила. Но мы-то знаем, что стенды — это воплощение жизненной силы (см. фото). Джолин предстоит освободить не только себя, но и Джотаро, а также сразится с фамильным врагом Дио.
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