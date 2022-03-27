«Dомашний» покажет два мини-сериала с Иваном Оганесяном

По сюжету пережив измену и гибель мужа, оказавшись без средств к существованию и став приемной матерью для новорожденного сына сбежавшей молодой любовницы супруга, Вероника узнает, что у этой истории есть режиссер – близкий ей человек. Она теряет веру в людей, но приобретает веру в свои силы и получает неожиданный подарок судьбы.
Главная героиня этой истории Рита совсем недавно осознала, что ее стабильность в жизни – лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. С этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар. Она не понимает, что происходит. Ей кажется, что она запуталась в паутине лжи.
В эпицентре событий оказывается Лиза, живущая с мамой в небольшом городке и работающая в школе учителем русского языка и литературы. Несколько лет назад девушка попала в автомобильную аварию, и теперь ее память состоит только из того, что было «после». Неожиданно у Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у нее совсем другая жизнь: муж, маленький сын и рискованное журналистское расследование. Желая разобраться в происходящем, героиня делится сомнениями с новым учителем географии Олегом. Вместе они узнают о прошлом Лизы то, о чем она вовсе и не подозревала.
На первый взгляд, Елена и Глеб — счастливая супружеская пара: у них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. В вечных хлопотах она не заметила, как их отношения с мужем стали больше напоминать холодное сосуществование, нежели любовь. Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – известный боксер Олег, а его невеста – красавица Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером.
Зрителям поведают о Марине, супруге успешного бизнесмена Егора. У них благополучный брак, но нет детей. После гибели Егора из шкафа выпадают все скелеты: муж оставил после себя сплошные долги, а в придачу – «вторую жену» Лику и ребёнка. Марина решает посмотреть в глаза сопернице, но Лика не робкого десятка и готова бороться за финансовое благополучие своего сына. Кроме того, в смерти Егора слишком много нестыковок, и героиня решает распутать этот клубок загадок. Помочь ей вызывается Матвей, с которым у них когда-то была первая любовь.
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