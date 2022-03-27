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«Dомашний» покажет два мини-сериала с Иваном Оганесяном

27 марта
2022 год

Новости кино >>
27 марта 2022

Новую неделю премьер «Сказочные мелодрамы» на «Dомашнем» 28 марта в 19:00 открывает мини-сериал Анатолия Матешко «Можешь мне верить» с Ольгой Гришиной и Иваном Оганесяном, сообщает пресс-служба телеканала.

«Можешь мне верить»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету пережив измену и гибель мужа, оказавшись без средств к существованию и став приемной матерью для новорожденного сына сбежавшей молодой любовницы супруга, Вероника узнает, что у этой истории есть режиссер – близкий ей человек. Она теряет веру в людей, но приобретает веру в свои силы и получает неожиданный подарок судьбы.

В мелодраме также сыграли Александр Кобзарь, Александр Никитин, Виктория Билан, Марийка Аглоткова, Людмила Смородина и Елизавета Зайцева.

«Двое над пропастью»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

29 марта зрительницы смогут увидеть премьеру мини-сериала Романа Полянского «Двое над пропастью» с Викторией Литвиненко и Иваном Оганесяном в главных ролях. Компанию им составят Павел Южаков-Харланчук, Алина Гросу, Алла Масленникова, Александр Наумов и другие актеры.

Главная героиня этой истории Рита совсем недавно осознала, что ее стабильность в жизни – лишь иллюзия. Перед свадьбой она застала жениха, адвоката Олега, со своей сестрой Мариной. Рита простила сестру, ведь в детстве она заменила ей маму, но свадьбу с Олегом пришлось отменить. С этой минуты в жизни Риты начнется настоящий кошмар. Она не понимает, что происходит. Ей кажется, что она запуталась в паутине лжи.

«Карта памяти»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит линейку премьер 30 марта остросюжетная мелодрама Дмитрия Сорокина «Карта памяти» с Асей Домской и Иваном Жвакиным. В мини-сериале также заняты Елена Любимова, Николина Калиберда, Дмитрий Гудочкин и Павел Абдалов.

В эпицентре событий оказывается Лиза, живущая с мамой в небольшом городке и работающая в школе учителем русского языка и литературы. Несколько лет назад девушка попала в автомобильную аварию, и теперь ее память состоит только из того, что было «после». Неожиданно у Лизы начинают возникать образы параллельной реальности, в которой у нее совсем другая жизнь: муж, маленький сын и рискованное журналистское расследование. Желая разобраться в происходящем, героиня делится сомнениями с новым учителем географии Олегом. Вместе они узнают о прошлом Лизы то, о чем она вовсе и не подозревала.

«Летний снег»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

31 марта состоится премьера «Летнего снега» Оксаны Байрак с Валентиной Гарцуевой, Евгением Олейником, Екатериной Тышкевич, Георгием Москалюком и Яной Смоленцевой.

На первый взгляд, Елена и Глеб — счастливая супружеская пара: у них 20-летний стаж семейной жизни, сын и привычные будни. Пока супруг смело шагал по карьерной лестнице, Елена устроилась работать в ЗАГС. В вечных хлопотах она не заметила, как их отношения с мужем стали больше напоминать холодное сосуществование, нежели любовь. Однажды к Елене пришла подавать заявление очень стильная пара. Он – известный боксер Олег, а его невеста – красавица Юля. Несмотря на разницу в возрасте, Олега одолевает внезапное притяжение к Елене. Масла в огонь добавляет и их роковая встреча тем же вечером.

«Вторая жена»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершает линейку романтических премьер 1 апреля остросюжетная «Вторая жена» Дмитрия Сорокина, в которой главные роли исполнили Елена Полянская и Александр Лучинин. В сериале также сыграли Алексей Кондрахов, Марина Доможирова, Максим Евсеев, Ирина Ефремова, Чеслав Головинец, Елена Мелентьева, Лариса Маркина и Алексей Шемес.

Зрителям поведают о Марине, супруге успешного бизнесмена Егора. У них благополучный брак, но нет детей. После гибели Егора из шкафа выпадают все скелеты: муж оставил после себя сплошные долги, а в придачу – «вторую жену» Лику и ребёнка. Марина решает посмотреть в глаза сопернице, но Лика не робкого десятка и готова бороться за финансовое благополучие своего сына. Кроме того, в смерти Егора слишком много нестыковок, и героиня решает распутать этот клубок загадок. Помочь ей вызывается Матвей, с которым у них когда-то была первая любовь.
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Павел АбдаловМарийка АглотковаОксана БайракВиктория БиланВалентина ГарцуеваЧеслав ГоловинецОльга ГришинаАлина ГросуДмитрий ГудочкинМарина ДоможироваАся ДомскаяМаксим ЕвсеевИрина Ефремова (II)Иван ЖвакинЕлизавета ЗайцеваНиколина КалибердаАлександр КобзарьАлексей КондраховВиктория ЛитвиненкоАлександр ЛучининЕлена ЛюбимоваЛариса МаркинаАлла МасленниковаАнатолий МатешкоЕлена МелентьеваГеоргий МоскалюкАлександр НаумовАлександр НикитинИван ОганесянЕвгений ОлейникЕлена ПолянскаяРоман ПолянскийЯна СмоленцеваЛюдмила СмородинаДмитрий СорокинЕкатерина ТышкевичАлексей ШемесПавел Южаков-Харланчук
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