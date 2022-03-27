«Dомашний» покажет два мини-сериала с Иваном Оганесяном

анонс

Приянка Чопра и Сиенна Миллер сыграют в экранизации романа «Секретная дочь»

Панос Косматос расскажет про «Некрокосм»

«Невероятные приключения ДжоДжо» в каменном океане продолжаются (трейлер)

26 марта

Сет Роген вместе с Биллом Мюрреем сыграет в режиссерском дебюте Азиза Ансари

Фильм основан на научно-популярной книге американского писателя и хирурга Атула Гаванде «Все мы смертны»