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Панос Косматос расскажет про «Некрокосм»

27 марта
2022 год

Новости кино >>
27 марта 2022
Панос Косматос через четыре года после выхода «Мэнди» подобрал себе новый сюжет, уверяет THR.


Будущее фантастическое фэнтези получило название «Некрокосм» (Nekrokosm). За производство третьей полнометражной работы Косматоса вновь возьмется студия А24. Над сценарием корпит Мэган Хуан, придумавшая историю на пару с режиссером.

События «фантасмагорического фэнтези-кошмара» развернутся в глубине странной галактики, где двое любовников делают все, чтобы выжить во время нападения какого-то врага. Других подробностей о сюжете пока нет.
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