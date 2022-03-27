Панос Косматос расскажет про «Некрокосм»

Панос Косматос
через четыре года после выхода «Мэнди
» подобрал себе новый сюжет, уверяет THR
.
Будущее фантастическое фэнтези получило название «Некрокосм» (Nekrokosm). За производство третьей полнометражной работы Косматоса вновь возьмется студия А24. Над сценарием корпит Мэган Хуан, придумавшая историю на пару с режиссером.
События «фантасмагорического фэнтези-кошмара»
развернутся в глубине странной галактики, где двое любовников делают все, чтобы выжить во время нападения какого-то врага. Других подробностей о сюжете пока нет.
обсуждение >>