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Приянка Чопра и Сиенна Миллер сыграют в экранизации романа «Секретная дочь»

27 марта
2022 год

Новости кино >>
27 марта 2022
Приянка Чопра и Сиенна Миллер получили главные роли в киноэкранизации романа Шилпи Сомаи Гауда «Секретная дочь» (Secret Daughter), задуманной студией Amazon Studios. Согласно Deadline, режиссерское кресло займет сингапурец Энтони Чен.


Бестселлер рассказывает глобальную историю глазами двух женщин, которых связывает ребенок. Сомер, недавно вышедшая замуж за врача из Сан-Франциско, узнает, что никогда не сможет иметь детей. В том же году в Индии бедная мать осознает, что ради спасения жизни своей новорожденной дочери она должна отдать ее. Это решение будет преследовать Кавиту каждое мгновение до конца ее жизни. Усыновленная в мумбайском приюте Аша связывает судьбы двух женщин. Роман следует за незримо связанными семьями, пока путешествие Аши по самопознанию не приводит ее обратно в Индию.

За адаптацию первоисточника отвечает Шрути Гангули. Продюсерами вместе с актрисами числятся Дэвид Бобер, Ванесса Ланчи, Мэри Рохлич и Тори Кук.
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