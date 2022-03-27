Приянка Чопра и Сиенна Миллер сыграют в экранизации романа «Секретная дочь»

Приянка Чопра
и Сиенна Миллер
получили главные роли в киноэкранизации романа Шилпи Сомаи Гауда «Секретная дочь» (Secret Daughter), задуманной студией Amazon Studios. Согласно Deadline
, режиссерское кресло займет сингапурец Энтони Чен.
Бестселлер рассказывает глобальную историю глазами двух женщин, которых связывает ребенок. Сомер, недавно вышедшая замуж за врача из Сан-Франциско, узнает, что никогда не сможет иметь детей. В том же году в Индии бедная мать осознает, что ради спасения жизни своей новорожденной дочери она должна отдать ее. Это решение будет преследовать Кавиту каждое мгновение до конца ее жизни. Усыновленная в мумбайском приюте Аша связывает судьбы двух женщин. Роман следует за незримо связанными семьями, пока путешествие Аши по самопознанию не приводит ее обратно в Индию.
За адаптацию первоисточника отвечает Шрути Гангули. Продюсерами вместе с актрисами числятся Дэвид Бобер, Ванесса Ланчи, Мэри Рохлич и Тори Кук.
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