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«Оскар» за лучший фильм получила «CODA: ребенок глухих родителей»

28 марта
2022 год

Новости кино >>
28 марта 2022
В Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», которая завершилась без неожиданностей. Лучшим фильмом признан проект Apple TV+ «CODA: ребенок глухих родителей», награда за режиссуру досталась Джейн Кэмпион, снявшей «Власть пса», а актерские статуэтки ушли Уиллу Смиту и Джессике Честейн.

«Оскар» за лучший фильм получила «CODA: ребенок глухих родителей»
фото: Reuters

Картина «CODA: ребенок глухих родителей» рассказывает про девочку-подростка, которая является единственным членом в своей семье, кто способен беспрепятственно коммуницировать с внешним миром. Непростая жизнь Руби вращается вокруг ее глухих родителей и старшего брата, школы и работы на рыбацкой семейной лодке. Но все меняется, когда она вступает в школьный хор. Обнаружив в себе настоящий талант к пению, Руби решает поступить в престижную музыкальную школу, но встает перед сложным выбором – сможет ли она оставить свою семью, чтобы осуществить заветную мечту. Фильм также отмечен призами за лучшую мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий. «Оскар» за оригинальный сценарий достался фильму Кеннета Браны «Белфаст».

Лидер по количеству номинаций – фильм Netflix «Власть пса» – отмечен только одной статуэткой за лучшую режиссерскую работу. Большинство же «Оскаров» досталось «Дюне» Дени Вильнева. В копилке масштабной экранизации шесть статуэток, в том числе за операторскую работу.

В актерских номинациях академики отметили Уилла Смита, сыгравшего в фильме «Король Ричард», и Джессику Честейн, исполнившую заглавную роль в ленте «Глаза Тэмми Фэй». Лучшим иностранным фильмом стала японская картина «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути, лучшим мультфильмом – «Энканто».


Полный список номинантов на премию «Оскар»:

Лучший фильм – «CODA: ребенок глухих родителей» (читать рецензию)

«Власть пса» (читать рецензию)
«Белфаст»
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Король Ричард»
«Дюна» (читать рецензию)
«Лакричная пицца» (читать рецензию)
«Аллея кошмаров» (читать рецензию)
«Вестсайдская история» (читать рецензию)

Лучший режиссер – Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Кеннетт Брана («Белфаст»)
Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Лучшая актриса – Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)

Николь КидманБыть Рикардо»)
Оливия КолманНезнакомая дочь»)
Пенелопа КрусПараллельные матери»)
Кристен СтюартСпенсер»)

Лучший актер – Уилл Смит («Король Ричард»)

Хавьер Бардем («Быть Рикардо»)
Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
Эндрю ГарфилдТик-так, бум!»)
Дензел ВашингтонТрагедия Макбета»)

Лучший оригинальный сценарий – «Белфаст»

«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
«Худший человек на свете»

Лучший адаптированный сценарий – «CODA: ребенок глухих родителей»

«Власть пса»
«Дюна»
«Незнакомая дочь»
«Сядь за руль моей машины»

Лучший иностранный фильм – «Сядь за руль моей машины»

«Рука Бога» (читать рецензию)
«Беги»
«Лунана: Як в классной комнате»
«Худший человек на свете»

Лучший мультфильм – «Энканто» (читать рецензию)

«Беги»
«Митчеллы против машин»
«Лука» (читать рецензию)
«Райя и последний дракон»

Лучший оператор – Грег Фрайзер, «Дюна»

«Власть пса»
«Трагедия Макбета» (читать рецензию)
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»

Лучшая песня – No Time To Die («Не время умирать»)

Be Alive («Король Ричард»)
Dos Oruguitas («Энканто»)
Down To Joy («Белфаст»)
Somehow You Do («Четыре хороших дня»)

Лучшая музыка – «Дюна»

«Власть пса»
«Не смотрите наверх»
«Параллельные матери» (читать рецензию)
«Энканто»

Лучший монтаж — «Дюна»

«Не смотрите наверх»
«Король Ричард»
«Тик-так, бум!»
«Власть пса»

Лучший актер второго планаТрой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей»)

Киаран Хайндз («Белфаст»)
Джесси Племонс («Власть пса»)
Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Дж. К. Симмонс («Быть Рикардо»)

Лучшая актриса второго плана - Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)

Джуди Денч («Белфаст»)
Аунджаню Эллис («Король Ричард»)
Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
Кирстен Данст («Власть пса»)

Лучшая работа художника-постановщика – «Дюна»

«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
«Власть пса»
«Трагедия Макбета»

Лучший звук – «Дюна»

«Белфаст»
«Не время умирать» (читать рецензию)
«Власть пса»
«Вестсайдская история»

Лучшие костюмы – «Круэлла» (читать рецензию)

«Сирано»
«Дюна»
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»

Лучшие грим и прически – «Глаза Тэмми Фэй»

«Дом Gucci»
«Дюна»
«Круэлла»
«Поездка в Америку 2»

Лучшие визуальные эффекты – «Дюна»

«Главный герой» (читать рецензию)
«Не время умирать»
«Шан-Чи и легенда десяти колец» (читать рецензию)
«Человек-паук: Нет пути домой» (читать рецензию)

Лучший документальный фильм – «Лето соула»

«Аттика»
«Вознесение»
«Беги»
«Текст в огне»

Лучший короткометражный документальный фильм — «Королева баскетбола»

«Слышимый»
«Отведи меня домой»
«Три песни для Беназир»
«Когда мы были хулиганами»

Лучший короткометражный игровой фильм – «Долгое прощание»

«Ала Качуу — Бери и беги»
«Платье»
«В моих мыслях»
«Держитесь, пожалуйста»

Лучший короткометражный анимационный фильм - «Стеклоочиститель»

«Бестия»
«БоксБалет»
«Дела искусства»
«Робин»
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