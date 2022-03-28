«Оскар» за лучший фильм получила «CODA: ребенок глухих родителей»

В Лос-Анджелесе состоялась 94-я церемония вручения наград Американской киноакадемии «Оскар», которая завершилась без неожиданностей. Лучшим фильмом признан проект Apple TV+ «
CODA: ребенок глухих родителей
», награда за режиссуру досталась
Джейн Кэмпион
, снявшей «
Власть пса
», а актерские статуэтки ушли
Уиллу Смиту
и
Джессике Честейн
.
фото: Reuters
Картина «CODA: ребенок глухих родителей» рассказывает про девочку-подростка, которая является единственным членом в своей семье, кто способен беспрепятственно коммуницировать с внешним миром. Непростая жизнь Руби вращается вокруг ее глухих родителей и старшего брата, школы и работы на рыбацкой семейной лодке. Но все меняется, когда она вступает в школьный хор. Обнаружив в себе настоящий талант к пению, Руби решает поступить в престижную музыкальную школу, но встает перед сложным выбором – сможет ли она оставить свою семью, чтобы осуществить заветную мечту. Фильм также отмечен призами за лучшую мужскую роль второго плана и адаптированный сценарий. «Оскар» за оригинальный сценарий достался фильму
Кеннета Браны
«
Белфаст
».
Лидер по количеству номинаций – фильм Netflix «Власть пса» – отмечен только одной статуэткой за лучшую режиссерскую работу. Большинство же «Оскаров» досталось «
Дюне
»
Дени Вильнева
. В копилке масштабной экранизации шесть статуэток, в том числе за операторскую работу.
В актерских номинациях академики отметили Уилла Смита, сыгравшего в фильме «
Король Ричард
», и Джессику Честейн, исполнившую заглавную роль в ленте «
Глаза Тэмми Фэй
». Лучшим иностранным фильмом стала японская картина «
Сядь за руль моей машины
»
Рюсукэ Хамагути
, лучшим мультфильмом – «
Энканто
».
Полный список номинантов на премию «Оскар»:
Лучший фильм
– «CODA: ребенок глухих родителей» (
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«Власть пса» (
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«Белфаст»
«
Не смотрите наверх
»
«Сядь за руль моей машины»
«Король Ричард»
«Дюна» (
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)
«
Лакричная пицца
» (
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«
Аллея кошмаров
» (
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«
Вестсайдская история
» (
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Лучший режиссер
– Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Кеннетт Брана («Белфаст»)
Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
Пол Томас Андерсон
(«Лакричная пицца»)
Стивен Спилберг
(«Вестсайдская история»)
Лучшая актриса
– Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
Николь Кидман
(«
Быть Рикардо
»)
Оливия Колман
(«
Незнакомая дочь
»)
Пенелопа Крус
(«
Параллельные матери
»)
Кристен Стюарт
(«
Спенсер
»)
Лучший актер
– Уилл Смит («Король Ричард»)
Хавьер Бардем
(«Быть Рикардо»)
Бенедикт Камбербэтч
(«Власть пса»)
Эндрю Гарфилд
(«
Тик-так, бум!
»)
Дензел Вашингтон
(«
Трагедия Макбета
»)
Лучший оригинальный сценарий
– «Белфаст»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
«
Худший человек на свете
»
Лучший адаптированный сценарий
– «CODA: ребенок глухих родителей»
«Власть пса»
«Дюна»
«Незнакомая дочь»
«Сядь за руль моей машины»
Лучший иностранный фильм
– «Сядь за руль моей машины»
«
Рука Бога
» (
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)
«
Беги
»
«Лунана: Як в классной комнате»
«Худший человек на свете»
Лучший мультфильм
– «Энканто» (
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)
«Беги»
«
Митчеллы против машин
»
«
Лука
» (
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)
«
Райя и последний дракон
»
Лучший оператор
– Грег Фрайзер, «Дюна»
«Власть пса»
«Трагедия Макбета» (
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)
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
Лучшая песня
– No Time To Die («
Не время умирать
»)
Be Alive («Король Ричард»)
Dos Oruguitas («Энканто»)
Down To Joy («Белфаст»)
Somehow You Do («Четыре хороших дня»)
Лучшая музыка – «Дюна»
«Власть пса»
«Не смотрите наверх»
«Параллельные матери» (
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)
«Энканто»
Лучший монтаж
— «Дюна»
«Не смотрите наверх»
«Король Ричард»
«Тик-так, бум!»
«Власть пса»
Лучший актер второго плана
–
Трой Коцур
(«CODA: ребенок глухих родителей»)
Киаран Хайндз
(«Белфаст»)
Джесси Племонс
(«Власть пса»)
Коди Смит-Макфи
(«Власть пса»)
Дж. К. Симмонс
(«Быть Рикардо»)
Лучшая актриса второго плана
-
Ариана ДеБос
(«Вестсайдская история»)
Джуди Денч
(«Белфаст»)
Аунджаню Эллис
(«Король Ричард»)
Джесси Бакли
(«Незнакомая дочь»)
Кирстен Данст
(«Власть пса»)
Лучшая работа художника-постановщика – «Дюна»
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
«Власть пса»
«Трагедия Макбета»
Лучший звук
– «Дюна»
«Белфаст»
«Не время умирать» (
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)
«Власть пса»
«Вестсайдская история»
Лучшие костюмы
– «
Круэлла
» (
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)
«
Сирано
»
«Дюна»
«Аллея кошмаров»
«Вестсайдская история»
Лучшие грим и прически – «Глаза Тэмми Фэй»
«
Дом Gucci
»
«Дюна»
«Круэлла»
«
Поездка в Америку 2
»
Лучшие визуальные эффекты
– «Дюна»
«
Главный герой
» (
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)
«Не время умирать»
«
Шан-Чи и легенда десяти колец
» (
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)
«
Человек-паук: Нет пути домой
» (
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)
Лучший документальный фильм
– «Лето соула»
«Аттика»
«Вознесение»
«Беги»
«Текст в огне»
Лучший короткометражный документальный фильм
— «Королева баскетбола»
«Слышимый»
«Отведи меня домой»
«Три песни для Беназир»
«Когда мы были хулиганами»
Лучший короткометражный игровой фильм
– «Долгое прощание»
«Ала Качуу — Бери и беги»
«Платье»
«В моих мыслях»
«Держитесь, пожалуйста»
Лучший короткометражный анимационный фильм
- «Стеклоочиститель»
«Бестия»
«
БоксБалет
»
«Дела искусства»
«Робин»
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