«Межсезонье» Александра Ханта названо лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора»

Гран-при первого Открытого фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора», который проходил в Тобольске с 23 по 27 марта, получил фильм Александра Ханта «Межсезонье», сообщает пресс-служба смотра.
фото: Кадр из фильма "Межсезонье"
Фильм «Межсезонье», также получивший награды за лучшую женскую роль (Евгения Виноградова) и операторскую работу (Наталья Макарова) – это история двух влюбленных подростков, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.
Призом кинопрессы «За умение виртуозно ходить по краю, не падая, а взлетая» был отмечен фильм «Лебединое озеро» режиссера Антона Бильжо. Приз оргкомитета с формулировкой «За человечность в каждом кадре, за актуальность и гуманизм» получила картина «Райцентр» Натальи Назаровой.
Жюри короткометражного конкурса возглавил режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино (Москва) Екатерина Головня. Также короткий метр оценивали режиссер, актриса, художник, певица Полина Ольденбург и обозреватель «Российской газеты» Александр Ярошенко.
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