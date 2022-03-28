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«Межсезонье» Александра Ханта названо лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора»

28 марта
2022 год

Новости кино >>
28 марта 2022
Гран-при первого Открытого фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора», который проходил в Тобольске с 23 по 27 марта, получил фильм Александра Ханта «Межсезонье», сообщает пресс-служба смотра.

«Межсезонье» Александра Ханта названо лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора»
фото: Кадр из фильма "Межсезонье"

Фильм «Межсезонье», также получивший награды за лучшую женскую роль (Евгения Виноградова) и операторскую работу (Наталья Макарова) – это история двух влюбленных подростков, которые в знак протеста против запретов родителей убегают из дома с оружием и отправляются в рискованное криминальное путешествие. Пытаясь доказать свое право на свободу и индивидуальность, ребята переходят черту дозволенного, превращаются из Ромео и Джульетты в Бонни и Клайда — в мстителей всему миру, в котором им не нашлось места.

Лучшим режиссером был признан Валентин Макаров за фильм «Джулур: мас-рестлинг», награда за сценарий досталась трио авторов картины «Бабки» (Андрей Таратухин, Юлия Крутова, Наталия Милашкина). В жюри полнометражного конкурса входили актер Андрей Руденский, режиссер Тимофей Жалнин и киновед Наталья Тендора.

Призом кинопрессы «За умение виртуозно ходить по краю, не падая, а взлетая» был отмечен фильм «Лебединое озеро» режиссера Антона Бильжо. Приз оргкомитета с формулировкой «За человечность в каждом кадре, за актуальность и гуманизм» получила картина «Райцентр» Натальи Назаровой.

Лучшим короткометражным фильмом названа лента Данила Иванова «Холодно». За режиссерскую работу в этом блоке отметили Екатерину Герм-Уварову и Алексея Сапрыкина (фильм «Высшие уровни»), дипломом жюри «За оригинальность идеи и чистоту жанра» – картина «Сборы» Натальи Гуркиной.

Жюри короткометражного конкурса возглавил режиссер, продюсер, директор Центрального дома кино (Москва) Екатерина Головня. Также короткий метр оценивали режиссер, актриса, художник, певица Полина Ольденбург и обозреватель «Российской газеты» Александр Ярошенко.
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персоны
Антон БильжоЕкатерина Герм-УвароваЕкатерина ГоловняНаталья ГуркинаТимофей ЖалнинДанил ИвановВалентин Макаров (IV)Наталья Макарова (IV)Наталия МилашкинаНаталья Назарова (II)Полина ОльденбургАндрей РуденскийАлексей Сапрыкин (II)Андрей ТаратухинАлександр Хант
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