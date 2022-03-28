Фигурист Максим Шабалин приступил к съемкам дебютного полного метра

Российский фигурист, чемпион мира Максим Шабалин приступил к съемкам дебютного полнометражного фильма «Времена года», сообщает пресс-служба продюсерского центра «ВГИК-Дебют», который занимается производством ленты.
фото: Продюсерский центр "ВГИК-Дебют"
«Работа над дебютным фильмом ─ это, конечно, особая ответственность. В любом деле важно начало, оно задает вектор движения, темы, которые интересуют режиссера. Во всех первых работах есть особая энергия, поиск своего киноязыка, стиля. Конечно же, очень важна команда, которая отправляется с тобой в это путешествие. Уверен, будет непросто. Всегда, когда рождается что-то, это происходит через преодоление, сложности, особенно это касается дебюта», – отмечает Шабалин.
Картина расскажет о приме-балерина Мариинского театра, чья блестящая карьера оказывается под угрозой из-за ревности мужа и серьезного конфликта с труппой. «Времена года» – название балета, постановкой которого руководит муж Натальи. Главную роль исполняет актриса Ирина Гринёва.
«Какая моя героиня еще пока не знаю, она будет рождаться на площадке. Близка ли она мне? Близка. Я – актриса, и для меня также моя профессия – моя жизнь. Лишившись ее, я бы потерялась. Я могу себе все это представить», – говорит Гринёва.
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