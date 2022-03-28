Фильм «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро выйдет 1 апреля

Главные герои фильма — Слава и Женя, которые промышляют янтарем с раннего детства и всегда выручают друг друга. В 90-х у них был реальный шанс «подняться», стать обеспеченными людьми и жить безбедно. Но из-за одного неприятного обстоятельства, возникшего по вине Славы, этого не произошло. Теперь Слава с Женей работают на большого криминального босса Евгения Сергеевича.
По воле случая им выпадает «счастливый жребий» – босс выделяет им партию контрабандного янтаря с целью последующей реализации. У Жени в связи с этим появляется коварный план, он хочет быстро разбогатеть и, наконец, стать тем, кем всегда мечтал. Слава, кажется, не слишком разделяет идеалы товарища. Дружба парней вынужденно проходит испытание большими деньгами.
Съемки проекта проходили как в самом Калининграде, так и в его окрестностях — Зеленоградске, Светлогорске и Янтарном. Помимо Вдовиченкова и Кяро в картине играют Виктория Богатырева, Сергей Маковецкий, Эмила Егорова и артисты калининградских театров.
«Пласт» — полнометражный дебют Станислава Сапачева, уроженца Алма-Аты, который переехал в Калининград в 90-х, играл в спектаклях местного музыкального театра, а в 2018-м окончил мастерскую режиссуры в киноакадемии Н.С.Михалкова.
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