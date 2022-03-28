Фильм «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро выйдет 1 апреля

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Главную роль в фильме исполняет Ирина Гринёва

Фигурист Максим Шабалин приступил к съемкам дебютного полного метра

28 марта

«Межсезонье» Александра Ханта названо лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора»

Смотр проходил в Тобольске с 23 по 27 марта