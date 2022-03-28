Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» получил дату телепремьеры

анонс

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре KION

Фильм «Пласт» с Владимиром Вдовиченковым и Кириллом Кяро выйдет 1 апреля

Главную роль в фильме исполняет Ирина Гринёва

Фигурист Максим Шабалин приступил к съемкам дебютного полного метра

28 марта

«Межсезонье» Александра Ханта названо лучшим фильмом фестиваля «Алафейская гора»

Смотр проходил в Тобольске с 23 по 27 марта