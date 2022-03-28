Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» получил дату телепремьеры

На ТНТ 4 апреля состоится телепремьера второго сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» о полицейской-андроиде, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ
По сюжету, Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выживает после двух выстрелов в упор и вместе со своими коллегами Ляпиным (Федор Лавров), Мокрым (Кузьма Сапрыкин) и начальником Галузо (Сергей Гармаш) отправляется на повышение в Москву. Там герои встречаются с Анной Николаевной Королькевич (Зоя Бербер) – реальным прототипом андроида из первого сезона. Старым новым коллегам придётся заново выстраивать рабочие (и не только) отношения, параллельно осваиваясь в крупнейшем мегаполисе Европы. А Пожарского ждет еще и любовный четырехугольник, в который, помимо его жены Насти (Маруся Климова) и Анны Николаевны, ворвётся ещё его дерзкая бывшая (Мария Горбань).
«"Проект “Анна Николаевна” – это качественный продукт, который сделан с любовью, причем начиная с тех, кто писал, и заканчивая актёрами на площадке и всей съемочной группой, оставшейся за кадром. Это невозможно не увидеть на экране! Каждый зритель найдет в истории что-то для себя. Анна Николаевна – по-настоящему особый персонаж: не просто героиня, а андроид! Очень рада была вернуться к этой роли, для меня это роль мечты! В новом сезоне вы встретите Анну Николаевну человека и увидите сюжетный поворот, который лично меня удивил и одновременно порадовал», – говорит исполнительница главной роли Зоя Бербер.
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