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Второй сезон сериала «Проект "Анна Николаевна"» получил дату телепремьеры

28 марта
2022 год

Новости кино >>
28 марта 2022
На ТНТ 4 апреля состоится телепремьера второго сезона сериала «Проект "Анна Николаевна"» о полицейской-андроиде, сообщает пресс-служба телеканала.

Второй сезон сериала «Проект Анна Николаевна» получил дату телепремьеры
фото: Пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету, Андрей Пожарский (Антон Филипенко) выживает после двух выстрелов в упор и вместе со своими коллегами Ляпиным (Федор Лавров), Мокрым (Кузьма Сапрыкин) и начальником Галузо (Сергей Гармаш) отправляется на повышение в Москву. Там герои встречаются с Анной Николаевной Королькевич (Зоя Бербер) – реальным прототипом андроида из первого сезона. Старым новым коллегам придётся заново выстраивать рабочие (и не только) отношения, параллельно осваиваясь в крупнейшем мегаполисе Европы. А Пожарского ждет еще и любовный четырехугольник, в который, помимо его жены Насти (Маруся Климова) и Анны Николаевны, ворвётся ещё его дерзкая бывшая (Мария Горбань).

«"Проект “Анна Николаевна” – это качественный продукт, который сделан с любовью, причем начиная с тех, кто писал, и заканчивая актёрами на площадке и всей съемочной группой, оставшейся за кадром. Это невозможно не увидеть на экране! Каждый зритель найдет в истории что-то для себя. Анна Николаевна – по-настоящему особый персонаж: не просто героиня, а андроид! Очень рада была вернуться к этой роли, для меня это роль мечты! В новом сезоне вы встретите Анну Николаевну человека и увидите сюжетный поворот, который лично меня удивил и одновременно порадовал», – говорит исполнительница главной роли Зоя Бербер.

Авторская команда оригинального проекта видеосервиса Кинопоиск, где еще в прошлом году состоялась премьера второго сезона, осталась практически неизменной с первого сезона: к работе вернулись креативный продюсер Дмитрий Нелидов, а также сценаристы Роман Непомнящий и Дмитрий Лемешев. Режиссером второго сезона стал Александр Карпиловский.
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