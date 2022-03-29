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Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля

29 марта
2022 год

Новости кино >>
29 марта 2022

На Первом канале с 4 по 7 апреля в 21.30 состоится премьера многосерийной мелодрамы продюсера Валерия Тодоровского и режиссера Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик в главной роли. Компанию актрисе составили Кирилл Сафонов, Виктория Исакова, Юрий Быков, Яна Сексте, Александр Робак, Олег Ягодин, Надежда Маркина, Арина Алтынова, Кирилл Комаров, Виталий Коваленко и Дарья Урсуляк, уточняет пресс-служба телеканала.

Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля
фото: пресс-служба Первого канала

По словам Алёны Званцовой, «это восьмисерийная мелодрама. Действие происходит в современной Москве. Герои — мои ровесники — сорок-сорок пять лет, представители среднего класса, творческой интеллигенции. По сути сериал о нас — успешных, состоявшихся, представителях среднего класса и среднего возраста. Новом подрастающем поколении. Смысле жизни и его отсутствии. О том, что все мы — чьи-то дети, каждому из которых рано или поздно приходится повзрослеть, чтобы справиться с ответственностью не только за свою жизнь, но и за жизни близких. Раньше старость начиналось в 50, а теперь не раньше 70. В 45 люди ездят на мотоциклах, тусят и рожают. Как раз об этом картина, о «детях», о нас. Мир изменился, и мы играем по его правилам».

События сериала развернутся вокруг восьмерых друзей. Им уже под сорок, но во многом они еще, как дети: в свободное от своих успешных карьер время гоняют в футбол, ходят большой компанией в кино, живут в свое удовольствие. Но когда сердце подводит Игоря, и он теряет сознание прямо на улице, то решает во что бы то ни стало «подарить» жене ребенка. Есть лишь одна загвоздка: Игорь не может иметь детей. Впрочем, успешный чиновник найдет способ справиться с этим досадным недоразумением, ведь он может совладать со всем, кроме собственных чувств.

Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля
фото: пресс-служба Первого канала

«В центре истории — компания друзей, у кого-то дети совсем маленькие, у кого-то они оканчивают школу. И есть пара супругов, очень любящих друг друга, у которых детей быть не может: причина бесплодия — мужской фактор. Они боятся усыновлять ребенка, боятся плохой наследственности. И наконец, муж предлагает жене забеременеть от одного из друзей, при этом не говоря, от кого именно. С момента ее согласия их отношения и мир вокруг шаг за шагом начинают рушиться.
Потому что наши даже самые благородные решения иногда, как в спорте, оказываются "слишком высокой планкой": можно понадеяться, что возьмешь высоту, но на самом деле с ней не справиться», — рассказала о сюжете Званцова.

Сериал под рабочим названием «Дети» стал одной из последних работ Евгении Брик, премьеру которого она очень ждала. Премьера первой серии состоялась на Втором российском фестивале телесериалов «Пилот» в Иваново в 2019 году, где Брик получила награду «Лучшая актриса» за работу в этой мелодраме. Среди линий повествования будет судьба рок-музыканта, которого сыграл Олег Ягодин. В фильме звучат песни рок-группы «Курара» из Екатеринбурга, актер уже много лет является лидером коллектива.

Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля
фото: пресс-служба Первого канала

«Еще одна "героиня" сериала — Москва: на съемках обошлись без декораций. Жилье героев снимали в настоящих квартирах, их встречи с друзьями происходили в действующих кафе, прогулки с детьми — в Музеоне, парке "Зарядье". Попала в кадр даже Москва футбольная, периода чемпионата мира. Мы снимали вечером, в Камергерском. И тогда в очередной раз победила наша сборная. Поэтому гуляющие по переулку Евгения Брик и Юрий Быков попали в пробку из ликующих болельщиков», — вспоминает режиссер.
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Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля фотографии
Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля фотографии
Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля фотографии
Мелодрама Алёны Званцовой «Никто не узнает» с Евгенией Брик стартует 4 апреля фотографии
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