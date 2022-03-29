Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины»

29 марта
2022 год

Новости кино >>
29 марта 2022

В Москве стартовали съемки продолжения многосерийного детектива «Кулагины» для «России», сообщает пресс-служба телеканала.

Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины»
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»

По сюжету команда экспертов и следователей под руководством адвоката Леонида Кулагина (Леонид Кулагин) продолжает распутывать самые сложные преступления, которые оказались не по зубам другим специалистам. Жизнь начальника экспертной группы и дочери Кулагина Алисы (Алёна Спивак) налаживается: она делает успехи на службе и кажется, что с отцом они стали ближе. Но беда приходит откуда не ждали — Алиса без оглядки влюбляется. Она даже готова пожертвовать карьерой ради человека, которого ее коллега следователь Авдеев (Дмитрий Блохин) подозревает в соучастии преступления.

В новых сериях к команде Кулагина присоединится новый персонаж в исполнении Бориса Смолкина. Также в сериале снимаются Илья Носков, Валерий Сторожик, Дмитрий Бедерин, Татьяна Лянник и Виктория Фишер. Режиссерами второго сезона стали Мурад Алиев и Ольга Новикова. Премьера состоится на телеканале «Россия».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Леонид Кулагин и Алёна Спивак снимаются в детективе «Кулагины»
Поиск по меткам
Россия-1
персоны
Мурад АлиевДмитрий БедеринДмитрий БлохинЛеонид КулагинТатьяна ЛянникИлья НосковБорис СмолкинАлёна СпивакВалерий СторожикВиктория Фишер
фильмы
КулагиныКулагины-2

фотографии >>
Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины» фотографии
Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины» фотографии
Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины» фотографии
Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Близнецы»

Скорбим

Николай Павлович Федорцов
27 марта ушел из жизни актёр Николай Федорцов.
Раджабали Хусейнов
26 марта ушёл из жизни актёр Раджабали Хусейнов.

День рождения >>

Толепберген Байсакалов
Станислав Говорухин
Кирилл Жандаров
Дмитрий Кознов
Зарина Низамиддинова
Борис Романов
Мария Скосырева
Александр Фатюшин
Ксения Хаирова
Брендан Глисон
Кристофер Ламберт
Люси Лоулесс
Елена София Риччи
Скотт Уилсон
Теренс Хилл
Сэм Хэзелдайн
все родившиеся 29 марта >>

Афиша кино >>

Закат
детектив, драма
Мексика, Франция, Швеция, 2021
Криминальное чтиво
гангстерская сага, драма, комедия, криминальный фильм
США, 1994
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
Мегрэ и таинственная девушка
детектив, криминальный фильм, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Потеряшки и тайна волшебной пирамиды
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Италия, 2020
Роман служанки
драма, экранизация
Великобритания, Германия, 2021
Сядь за руль моей машины
драма, экранизация
Япония, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Осада
боевик, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2021
Последнее пришествие дьявола
драма, триллер, фильм ужасов
Венесуэла, Мексика, США, 2021
Брат
боевик
Россия, 1997
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен