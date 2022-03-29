Борис Смолкин снимается во втором сезоне детектива «Кулагины»

В Москве стартовали съемки продолжения многосерийного детектива «Кулагины» для «России», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «Россия 1»
По сюжету команда экспертов и следователей под руководством адвоката Леонида Кулагина (Леонид Кулагин) продолжает распутывать самые сложные преступления, которые оказались не по зубам другим специалистам. Жизнь начальника экспертной группы и дочери Кулагина Алисы (Алёна Спивак) налаживается: она делает успехи на службе и кажется, что с отцом они стали ближе. Но беда приходит откуда не ждали — Алиса без оглядки влюбляется. Она даже готова пожертвовать карьерой ради человека, которого ее коллега следователь Авдеев (Дмитрий Блохин) подозревает в соучастии преступления.
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