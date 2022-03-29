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«Мы любили одну женщину»: мужской разговор в эксклюзивном фрагменте фильма «Сядь за руль моей машины»

29 марта
2022 год

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29 марта 2022

Кино-Театр.Ру представляет вашему вниманию эксклюзивный фрагмент фильма Рюсукэ Хамагути «Сядь за руль моей машины», который выйдет в российский прокат 31 марта.



Японская картина, основанная на рассказе Харуки Мураками «За рулем моей машины», получила «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Кроме того, в ее копилке есть «Золотой глобус», BAFTA, премия независимого кино США Gotham Awards, награда Asia Pacific Screen Awards и Critics Choice 2022, а также три приза Каннского кинофестиваля.

По сюжету режиссера Юсукэ (Хидэтоси Нисидзима) приглашают поставить «Дядю Ваню» для театрального фестиваля в Хиросиме. Там ему предоставляют водителя, молчаливую Мисаки (Токо Миура). За время, проведенное вместе, Юсукэ начинает переосмысливать свои отношения с женой, с которой он жил, казалось, в счастливом браке до ее внезапной смерти два года назад. А Мисаки получает возможность разобраться со своим непростым прошлым.

«Мы любили одну женщину»: мужской разговор в эксклюзивном фрагменте фильма «Сядь за руль моей машины»

Хамагути сподвигли на съемки адаптации три причины: интригующие главные герои Кафуку и Мисаки, «посвящение актерскому мастерству» и «неоднозначный персонаж по имени Такацуки и то, как изображен его "голос"».

«Когда я начал работать над экранизацией этого рассказа, моей главной целью было дать всем вопросам и ответам возможность развернуться в виде целой цепочки таких правдивых "голосов". Речь шла также о создании для зрителей такого опыта, который позволяет им интуитивно ощущать правду через актерскую игру. Удалось ли нам это в фильме "Сядь за руль моей машины"? Я не знаю. Думаю, что ответ на этот вопрос займет много времени. Сейчас я уверен лишь в том, что часы, которые мы потратили на съемки этого фильма, были очень счастливыми», — прокомментировал режиссер.
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