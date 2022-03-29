«Сама дура», «Полицейский с Ютюба» и «Вселенная Хакинга» включены в программу немецкого фестиваля die Seriale

«Мне очень приятно, что наш сериал попал на Die Serieale — один из лучших европейских профильных фестивалей. – Значит, подростковое кино нужно везде, а темы и язык, которым мы о них рассуждаем, понятны и иностранному зрителю, что здорово и доказывает то, что кино может объединять людей. Такие площадки способствуют культурному обмену, и я рада, что мы часть его, это вселяет надежду на расширение аудитории и коллаборации», – прокомментировала режиссер сериала «Сама дура» Анна Зайцева.
фото: пресс-служба сериала
Драма Зайцевой сосредоточена на истории двух сестер — 17-летней Кристины (Полина Гухман) и 16-летней Маши (Елизавета Ищенко). Кажется, что у них нет ничего общего. Бойкая и всегда бунтующая Кристина в любую минуту готова ввязаться в спор и отстаивать свое мнение до победного. Ей хочется поскорее доказать всем вокруг и особенно родителям, что она уже взрослая и сама со всем справится. Младшая Маша от рождения незрячая, тихая и послушная. Но несмотря на ограниченные способности, она совсем не беспомощна, отлично умеет манипулировать и прекрасно знает, как вывести Кристину на эмоции. Обе сестры с удовольствием придумывают друг для друга проверки на прочность, не всегда представляя куда они могут завести.
«Полицейский с Ютюба» рассказывает об обычном капитане полиции, попадающем в мир интернета и социальных сетей, при этом он совершенно не разбирается в виртуальном пространстве. Главным героем «Вселенной Хакинга» является хакер Фёдор, который всю жизнь пытается найти родителей, оставивших его в детстве. В этом ему помогают верные друзья: стиляга-кодер Борис и технарь-интроверт Игнат. Очередная попытка приводит к тому, что хакеры впутываются в межгалактический конфликт землян и комодианцев.
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