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Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой

29 марта
2022 год

Новости кино >>
29 марта 2022

Елизавета Арзамасова сыграла главную роль в новом детективе «Анна и тайна прошлого», премьера которого состоится 2 апреля на «ТВ Центре». Согласно пресс-службе телеканала, сериал является неофициальным продолжением «Анны-детективъ».

Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Зрителям поведают об Анне Штольман, переехавшей из Москвы в Затонск, чтобы присматривать за заболевшей бабушкой. В глубине души Анна надеется, что новая жизнь и окружение помогут ей скорее забыть Дмитрия — ее несостоявшуюся любовь. Однако героиня оказывается втянута в расследование жестокого убийства, в процессе которого узнает семейную тайну и обнаруживает в себе уникальные способности, полностью меняющие ее представления о мире.

Возраст героини Арзамасовой полностью совпадает с ее реальным возрастом – 27 лет. Анна, как не трудно догадаться, приходится родственницей Анне Мироновой и Якову Штольману. Кроме того, у сериалов один сценарист – Анна Рулевская, а режиссер-постановщик Алексей Колмогоров принимал участие в съемках некоторых эпизодов оригинала.

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«Думаю, имя героини — Анна Штольман — не оставляет никаких сомнений в том, кто она, и кем были ее предки, жившие на рубеже 19-20 веков, — приоткрывает интригу автор сценария Анна Рулевская. — Работу над сценарием я начала с выстраивания генеалогического древа героини, и, надеюсь, само существование Анны в некоторой степени ответит на главный вопрос поклонников сериала "Анна-детективъ" — станут ли его главные герои когда-нибудь счастливой семейной парой. А внимательный зритель несомненно разглядит в новой Анне некоторые их черты. Да, из конца 19-го века мы перенеслись в наши дни, но это не повод думать, что история Анны Мироновой так и останется незавершенной. Конечно, в прошлом остается еще много тайн, но Анна Штольман, как и многие ее ровесники, тоже знает далеко не все об истории своего рода, и "особые способности" ее пра-пра-пра-бабушки для нее — тайна. По крайней мере, в начале нашей истории. Мир меняется из века в век и в то же время остается неизменным. Наша героиня думает, что знает себя, но внезапно осознает, что это не так. Строит планы и меняет их под влиянием новых обстоятельств».

Анна будет помогать раскрыть дело следователю Максиму Сумарокову в исполнении Станислава Беляева.

Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

«Отношения наших героев пока только в начале формирования. Оба закрыты для сильных чувств, но оба нуждаются в поддержке и понимании. В первых сериях мы стремились к тому, чтобы между ними бежали искры. Ситуации вынуждают их общаться, но общение это складывается непросто, они раздражают друг друга. Однако в самый острый момент, когда у каждого обострились все их переживания и проблемы, они оказались рядом. Будет интересно наблюдать за тем, как их связь будет развиваться. Мой герой переживает тяжелый период в жизни - трагический инцидент во время задания, когда он убил человека. Отношения в семье на грани полного разрыва, и в дополнение гнетущее состояние бессонницы, сопровождающееся приступами панических атак. Чтобы помочь себе выбраться из этого жизненного кювета, он принимает решение взять должность в маленьком провинциальный городе. Играть человека в таком пограничном состоянии очень интересная задача. Вместе с режиссером мы выстраиваем рисунок роли, учитывая болезненный психологический фон моего героя», — рассказал актер. Известно, что ему интересна тема сверхспособностей и реинкарнации.
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Елизавета АрзамасоваСтанислав БеляевАлексей КолмогоровАнна Рулевская
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Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой фотографии
Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой фотографии
Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой фотографии
Елизавета Арзамасова стала потомком Анны Мироновой фотографии
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