Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня

3 марта
2022 год

Новости кино >>
3 марта 2022
На ТВ-3 9 марта в 18:30 возвращается «Любовная магия», рассказывающая о жизни современной городской ясновидящей, сообщает пресс-служба телеканала.

«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3

В десятисерийном втором сезоне героиня Евгении Игумновой встретит обрушившееся на нее горе – потерю любимого человека, но все-таки не сможет отказать в помощи тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Галу окружат заботой сын Никита в исполнении Егора Губарева, а также подруга Рита (Яна Чигир) и внезапно – бывший муж Борис (Артём Осипов). Он будет все больше времени проводить с Галой и Никитой, и все меньше – со своей молодой избранницей. Появятся в сериале и новые герои, в их числе любовь Никиты в лице девочки Саши из параллельного класса, воспитанной в неблагополучной семье, а также соседи Галы — отец-одиночка Виктор и его 12-летняя дочь Тася, которым очень скоро понадобится ее профессиональная помощь и личное участие.

За постановку отвечает Каролина Кубринская, одна из создательниц успешных сериалов ТВ-3 «Знаки судьбы» и «Старец».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Евгения Игумнова проведёт на ТВ-3 сеансы «Любовной магии»
Поиск по меткам
ТВ-3
персоны
Егор ГубаревЕвгения ИгумноваКаролина КубринскаяАртём ОсиповЯна Чигир
фильмы
Знаки судьбыЛюбовная магияЛюбовная магия-2

фотографии >>
«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня фотографии
«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня фотографии
«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня фотографии
«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Нагорнов
2 марта ушёл из жизни актёр Андрей Нагорнов.
Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.

День рождения >>

Ольга Агеева
Владимир Борисов
Анатолий Ведёнкин
Александр Горчилин
Ирина Губанова
Алина Ланина
Римма Маркова
Георгий Мартынюк
Геннадий Назаров
Джессика Бил
Морис Биро
Магдалена Мельцаж
Томас Милиан
Миранда Ричардсон
Патрик Уилсон
Джин Харлоу
все родившиеся 3 марта >>

Афиша кино >>

Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Брат во всём
драма
Россия, 2022
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен