«Любовная магия» с Евгенией Игумновой вернется к зрителям после Международного женского дня

На ТВ-3 9 марта в 18:30 возвращается «Любовная магия», рассказывающая о жизни современной городской ясновидящей, сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала ТВ-3
В десятисерийном втором сезоне героиня Евгении Игумновой встретит обрушившееся на нее горе – потерю любимого человека, но все-таки не сможет отказать в помощи тем, кто в ней по-настоящему нуждается. Галу окружат заботой сын Никита в исполнении Егора Губарева, а также подруга Рита (Яна Чигир) и внезапно – бывший муж Борис (Артём Осипов). Он будет все больше времени проводить с Галой и Никитой, и все меньше – со своей молодой избранницей. Появятся в сериале и новые герои, в их числе любовь Никиты в лице девочки Саши из параллельного класса, воспитанной в неблагополучной семье, а также соседи Галы — отец-одиночка Виктор и его 12-летняя дочь Тася, которым очень скоро понадобится ее профессиональная помощь и личное участие.
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