«Метрополис» Фрица Ланга превратят в сериал

У шедевра Фрица Ланга
«Метрополис
» появится многосерийный ремейк на стриминговом сервисе Apple TV+. Согласно THR
, сценаристом и режиссером сериала выступит создатель «Мистера Робота
» Сэм Эсмейл
.
Об адаптации немой картины 1927 года для малого экрана заговорили
еще в 2016-м, когда Эсмейл приступил к ее разработке. В 2021-м стало известно, что сценарист и режиссер работает над сценарием к пилоту.
Ланг поставил фильм по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи фон Харбоу
. По сюжету изнеженный сын хозяина футуристического Метрополиса Фредер Фредерсен изучает несчастную жизнь рабочих, которые поддерживают своим трудом блистательное существование огромного города. Заступницей рабочих и предпринимателей выступает святая Мария. Безумный инженер Ротванг создает робота-женщину, двойника Марии, и выпускает ее в город. Робот танцует обнаженным и подстрекает город к мятежу. А в это время настоящая Мария и Фредер спасают городских детей.
Запоминающиеся образы в классической ленте воплотили Бригитта Хельм
, Альфред Абель
, Густав Фрёлих
, Рудольф Кляйн-Рогге
, Фриц Расп
, Теодор Лоос
и Генрих Георге
. Среди операторов картины был легендарный Карл Фройнд
.
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