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«Метрополис» Фрица Ланга превратят в сериал

3 марта
2022 год

Новости кино >>
3 марта 2022
У шедевра Фрица Ланга «Метрополис» появится многосерийный ремейк на стриминговом сервисе Apple TV+. Согласно THR, сценаристом и режиссером сериала выступит создатель «Мистера Робота» Сэм Эсмейл.

Об адаптации немой картины 1927 года для малого экрана заговорили еще в 2016-м, когда Эсмейл приступил к ее разработке. В 2021-м стало известно, что сценарист и режиссер работает над сценарием к пилоту.

«Метрополис» Фрица Ланга превратят в сериал
фото: binged.com

Ланг поставил фильм по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи фон Харбоу. По сюжету изнеженный сын хозяина футуристического Метрополиса Фредер Фредерсен изучает несчастную жизнь рабочих, которые поддерживают своим трудом блистательное существование огромного города. Заступницей рабочих и предпринимателей выступает святая Мария. Безумный инженер Ротванг создает робота-женщину, двойника Марии, и выпускает ее в город. Робот танцует обнаженным и подстрекает город к мятежу. А в это время настоящая Мария и Фредер спасают городских детей.

Запоминающиеся образы в классической ленте воплотили Бригитта Хельм, Альфред Абель, Густав Фрёлих, Рудольф Кляйн-Рогге, Фриц Расп, Теодор Лоос и Генрих Георге. Среди операторов картины был легендарный Карл Фройнд.
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