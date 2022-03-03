Про Гарри Гудини снимут новый фильм

Жизни иллюзиониста Гарри Гудини посвятят новый фильм. Как уточняет Deadline
, картину для студии Paramount готовят продюсеры «Трансформеров
» Лоренцо Ди Бонавентура и Марк Вахрадян.
О сюжете пока достоверной информации нет. Известно лишь, что зрителям поведают о событиях начала 20-го века в духе похождений Шерлока Холмса и о человеке со сверхспособностями. Над сценарием корпят Нил Уайденер и Гэвин Джеймс.
Венгерского эмигранта Эрика Вайса, прославившегося из-за выполнения сложных трюков под именем Гудини, в свое время играли Тони Кёртис
, Пол Майкл Глейзер
, Харви Кейтель
, Эдриан Броуди
, Майкл Уэстон
, Гай Пирс
и Майкл Дрэйер.
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