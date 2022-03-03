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Про Гарри Гудини снимут новый фильм

3 марта
2022 год

Новости кино >>
3 марта 2022
Жизни иллюзиониста Гарри Гудини посвятят новый фильм. Как уточняет Deadline, картину для студии Paramount готовят продюсеры «Трансформеров» Лоренцо Ди Бонавентура и Марк Вахрадян.

Про Гарри Гудини снимут новый фильм
фото: deadline.com

О сюжете пока достоверной информации нет. Известно лишь, что зрителям поведают о событиях начала 20-го века в духе похождений Шерлока Холмса и о человеке со сверхспособностями. Над сценарием корпят Нил Уайденер и Гэвин Джеймс.

Венгерского эмигранта Эрика Вайса, прославившегося из-за выполнения сложных трюков под именем Гудини, в свое время играли Тони Кёртис, Пол Майкл Глейзер, Харви Кейтель, Эдриан Броуди, Майкл Уэстон, Гай Пирс и Майкл Дрэйер.
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