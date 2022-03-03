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Джейсон Кларк познакомится с «Оппенгеймером»

3 марта
2022 год

Новости кино >>
3 марта 2022
Джейсон Кларк присоединился к актерскому ансамблю грядущего фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», сообщает Deadline.

Джейсон Кларк познакомится с «Оппенгеймером»
фото: gamerant.com

Ранее в касте картины отметились Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Джош Хартнетт и Киллиан Мёрфи, который и сыграет роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера.

В основу фильма легла получившая Пулитцеровскую премию книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», которая посвящена работе физика и проекта «Манхэттен» в годы Второй мировой войны. Адаптацией занимается сам Нолан, оператором назначен Хойте Ван Хойтема. Бюджет картины составляет 100 млн долларов. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.
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