Джейсон Кларк познакомится с «Оппенгеймером»

Джейсон Кларк
присоединился к актерскому ансамблю грядущего фильма Кристофера Нолана
«Оппенгеймер», сообщает Deadline
.
Ранее в касте картины отметились Эмили Блант
, Мэтт Дэймон
, Роберт Дауни-младший
, Флоренс Пью
, Рами Малек
, Джош Хартнетт
и Киллиан Мёрфи
, который и сыграет роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера.
В основу фильма легла получившая Пулитцеровскую премию книга Кая Бирда и Мартина Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», которая посвящена работе физика и проекта «Манхэттен» в годы Второй мировой войны. Адаптацией занимается сам Нолан, оператором назначен Хойте Ван Хойтема
. Бюджет картины составляет 100 млн долларов. Премьера запланирована на 21 июля 2023 года.
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