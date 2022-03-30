Владимир Епифанцев перевоплотится в оперативника по прозвищу «Чингачгук»

В центре истории – оперуполномоченный УМВД по Старой Руссе Илья Чугунов (Владимир Епифанцев) по прозвищу Чингачгук, который берется за расследование убийств молодых девушек. Руководство и слышать не хочет, что это серия преступлений, поэтому Чугунову приходится начать самостоятельные поиски. На помощь ему приходят участковая Мила Карнаухова (Арина Постникова), следователь СК Денисов (Сергей Колос), сын и напарник Валёк (Иван Ивашов), а также верный товарищ — конь по кличке Фома.
Свое прозвище Чугунов получил за неугомонность, навыки следопыта и любовь к творчеству Фенимора Купера: он постоянно цитирует этого автора, вызывая восхищение у одних и недоумение у других. Кроме того, прозвище Чингачгук появилось за прекрасное знание местной природы.
фото: Пресс-служба НТВ
«Это история о поиске, профессии и долге. О том, как всё внезапно, о том, что ты можешь неожиданно встретить любовь, столкнуться со смертью, и ты должен быть ко всему готов. Какой бы прекрасный конь у тебя ни был, все равно человеку нужен человек», — отметила Арина Постникова.
Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге и Старой Руссе. В кадре зрители увидят такие достопримечательности Северной столицы, как Исаакиевский собор, Петропавловская крепость, Дворцовая площадь. В числе локаций Старой Руссы — железнодорожный вокзал, Соборная площадь и Соборный мост, водонапорная башня, а также улицы города и один из старейших курортов центральной России.
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