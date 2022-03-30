От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022

26 и 27 марта в Токио прошел мероприятие Anime Japan
2022, на котором анонсировали немало интересного — правда, встреча фанатов с сэйю «Атаки титанов
» не увенчалась долгожданным откровением. За эпизод до конца второй части финального сезона
аниме отстает от манги настолько, что популярна версия о полнометражном фильме или даже третьей части сериала, где все разрешится без лишней спешки. Оставим этот вопрос до грядущих выходных — когда выйдет последний эпизод, — и расскажем о пяти интересных анонсах (помимо «Невероятных приключений ДжоДжо
», о которых уже писали
).
Во-первых, показали стенд «Судзумэ закрывает двери
», воплотивший единственный кадр из нового аниме Макото Синкая
(«Твое имя
», «Дитя погоды
»). Он, правда, сохранил интригу, не сообщив в сопроводительной записке чего-то принципиально нового
. Режиссер напомнил, что сюжет вдохновлен двумя годами пандемии, и это роад-муви по современной Японии, сочетающее в себе приключения, экшн и историю о том, как важно закрывать некоторые двери.
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Слезами умытая та же вода: обзор аниме «Дитя погоды»
17-летняя Судзуми живет в небольшом городке на острове Кюсю, пока не отправляется вслед за загадочным молодым человеком, который ищет некую дверь. Они находят ее где-то в горах, открывают — и тут же такие двери открываются по всей стране, неся несчастия и горести. Судзуми отправляется в путешествие по Японии, чтобы все исправить и закрыть порталы в несчастье. Японская премьера ожидается уже этой осенью.
«Моя девушка не только милая
» — уже сериальная новинка года — порадовала будущих зрителей музыкальным видео. Композиция в исполнении Nasuo☆ станет заглавной темой аниме от студии Doga Kobo
.
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Рейтинг королей: любимое аниме 2021
Премьера состоится уже 9 апреля, подробнее о романе между неудачливым юношей Сикимори и могучей розоволосой красавицей Идзуми расскажем совсем скоро. Обещают, что поклонники «У Коми проблемы с общением
» и «Не издевайся надо мной, Нагаторо
» не останутся обиженными.
Не остался в стороне и Netflix, на котором 18 июня выйдет новая (многосерийная) экранизация манги «Спригган
». Показали еще один трейлер. «Спригган» — позывной старшеклассника Ю Оминаэ, которого все считают хулиганом и лоботрясом, а он на самом деле прогуливает уроки, чтобы защищать древние инопланетные технологии от недобрых рук правительства и прочих организаций.
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Подкаст о феномене «Акиры» Кацухиро Отомо
30 лет назад мангу Такасигэ Хироси
и Минагавы Рёдзи
по горячим следам уже экранизировали под патронажем Кацухиро Отомо
, и в полнометражном аниме отчетливо проглядывают очертания его «Акиры
», разве что образы атомной бомбардировки уступили
место паранойе Холодной вoйны, а телепатия — возможностям внеземной цивилизации.
Что касается долгожданных продолжений, то золотая лихорадка с участием ветерана русско-японской вoйны возобновится в октябре. Об это заявила студия Brains Base
, которая делает четвертый сезон «Золотого божества
» вместо Geno Studio
. Ходили слухи, что новые серии стартуют уже весной
. Зато показали новый ролик.
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«Красный Марс» — еще одно аниме во времена после Русско-японской войны
Режиссерское кресло занял Сэйки Сугавара
(«Дети на холме
», «Ди-Грэй-мен
»), за сценарий все так же отвечает Нобору Тагаки
(«Баскетбол Куроко
», «Тетрадь дружбы Нацумэ
» и первый сезон «Атаки титанов
»).
В октябре же состоится премьера второго сезона «Попсового эпоса
» — абсурдистского сборника скетчей, который прервался на встрече Попуко и Пипими, дуэта главных героинь, с путешественников во времени в исполнении Сёта Аои.
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Новости аниме за минувшую неделю
Anime Japan — главное событие для поклонников аниме наряду с Комикетом, который случается зимой и летом. В 2020-м и 2021-м Anime Japan отменяли из-за пандемии, и вот косплей, анонсы и прочие радости японской массовой культуры вернулись офлайн. Разумеется, с соблюдением строгих санитарных норм.
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