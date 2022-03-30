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От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022

30 марта
2022 год

Новости кино >>
30 марта 2022

26 и 27 марта в Токио прошел мероприятие Anime Japan 2022, на котором анонсировали немало интересного — правда, встреча фанатов с сэйю «Атаки титанов» не увенчалась долгожданным откровением. За эпизод до конца второй части финального сезона аниме отстает от манги настолько, что популярна версия о полнометражном фильме или даже третьей части сериала, где все разрешится без лишней спешки. Оставим этот вопрос до грядущих выходных — когда выйдет последний эпизод, — и расскажем о пяти интересных анонсах (помимо «Невероятных приключений ДжоДжо», о которых уже писали).

От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022

Во-первых, показали стенд «Судзумэ закрывает двери», воплотивший единственный кадр из нового аниме Макото СинкаяТвое имя», «Дитя погоды»). Он, правда, сохранил интригу, не сообщив в сопроводительной записке чего-то принципиально нового. Режиссер напомнил, что сюжет вдохновлен двумя годами пандемии, и это роад-муви по современной Японии, сочетающее в себе приключения, экшн и историю о том, как важно закрывать некоторые двери.

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17-летняя Судзуми живет в небольшом городке на острове Кюсю, пока не отправляется вслед за загадочным молодым человеком, который ищет некую дверь. Они находят ее где-то в горах, открывают — и тут же такие двери открываются по всей стране, неся несчастия и горести. Судзуми отправляется в путешествие по Японии, чтобы все исправить и закрыть порталы в несчастье. Японская премьера ожидается уже этой осенью.



«Моя девушка не только милая» — уже сериальная новинка года — порадовала будущих зрителей музыкальным видео. Композиция в исполнении Nasuo☆ станет заглавной темой аниме от студии Doga Kobo.

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Премьера состоится уже 9 апреля, подробнее о романе между неудачливым юношей Сикимори и могучей розоволосой красавицей Идзуми расскажем совсем скоро. Обещают, что поклонники «У Коми проблемы с общением» и «Не издевайся надо мной, Нагаторо» не останутся обиженными.



Не остался в стороне и Netflix, на котором 18 июня выйдет новая (многосерийная) экранизация манги «Спригган». Показали еще один трейлер. «Спригган» — позывной старшеклассника Ю Оминаэ, которого все считают хулиганом и лоботрясом, а он на самом деле прогуливает уроки, чтобы защищать древние инопланетные технологии от недобрых рук правительства и прочих организаций.

Слушать Подкаст о феномене «Акиры» Кацухиро Отомо

30 лет назад мангу Такасигэ Хироси и Минагавы Рёдзи по горячим следам уже экранизировали под патронажем Кацухиро Отомо, и в полнометражном аниме отчетливо проглядывают очертания его «Акиры», разве что образы атомной бомбардировки уступили место паранойе Холодной вoйны, а телепатия — возможностям внеземной цивилизации.



Что касается долгожданных продолжений, то золотая лихорадка с участием ветерана русско-японской вoйны возобновится в октябре. Об это заявила студия Brains Base, которая делает четвертый сезон «Золотого божества» вместо Geno Studio. Ходили слухи, что новые серии стартуют уже весной. Зато показали новый ролик.

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Режиссерское кресло занял Сэйки СугавараДети на холме», «Ди-Грэй-мен»), за сценарий все так же отвечает Нобору ТагакиБаскетбол Куроко», «Тетрадь дружбы Нацумэ» и первый сезон «Атаки титанов»).

От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022

В октябре же состоится премьера второго сезона «Попсового эпоса» — абсурдистского сборника скетчей, который прервался на встрече Попуко и Пипими, дуэта главных героинь, с путешественников во времени в исполнении Сёта Аои.

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Anime Japan — главное событие для поклонников аниме наряду с Комикетом, который случается зимой и летом. В 2020-м и 2021-м Anime Japan отменяли из-за пандемии, и вот косплей, анонсы и прочие радости японской массовой культуры вернулись офлайн. Разумеется, с соблюдением строгих санитарных норм.
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От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022 фотографии
От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022 фотографии
От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022 фотографии
От Синкая до Сприггана : пять главных новостей Anime Japan 2022 фотографии
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