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Фэнтези «Красная Шапочка» с Серебряковым, Чурсиным и Розановой выйдет в прокат этой весной

30 марта
2022 год

Новости кино >>
30 марта 2022
Этой весной в российский прокат выйдет семейное фэнтези «Красная Шапочка», ставшее приквелом знаменитой сказки Шарля Перро. Главные роли в картине исполнили Алексей Серебряков, Юрий Чурсин, Екатерина Климова, Ирина Розанова и Данила Якушев. Образ Красной Шапочки воплотила 16-летняя актриса Таисия Калинина, сообщает пресс-служба проекта.

Фэнтези «Красная Шапочка» с Серебряковым, Чурсиным и Розановой выйдет в прокат этой весной
фото: Пресс-служба проекта «Красная Шапочка»

По сюжету в сказочной вселенной проживают два враждующих рода — защитники города Волкобои и агрессивные хищники Волки-оборотни, способные превращаться по своему желанию в людей. Последние нарушают столетний договор, решая покинуть территорию леса и захватить город. На защиту мирного населения встает отец Красной Шапочки, Волкобой (Якушев), но ему не удается выжить в неравном бою. С этого момента Сказочным царством правят Волки. Красная Шапочка появляется на свет, когда отца уже нет в живых. Об истории его «исчезновения» героиня узнает только в 12 лет, когда мама с бабушкой (Климова и Розанова) рассказывают ей страшную правду о смерти Волкобоя и о принадлежности девочки к роду защитников. Так начинается история взросления маленькой героини, которая должна побороть детские страхи и принять свое первое важное решение — встать на защиту целого города.

Фэнтези «Красная Шапочка» с Серебряковым, Чурсиным и Розановой выйдет в прокат этой весной
фото: Пресс-служба проекта «Красная Шапочка»

«Мне посчастливилось поработать с каскадерской командой фильма и исполнять сложные трюки, этот опыт принес мне огромное удовольствие. Восхищение вызвала операторская группа, были сложные съемки и в воде, и под ливнем, и драки на крышах зданий, но все это было сделано с огромным профессионализмом. Стоит отметить и потрясающих художников, создавших сказочную вселенную, от которой захватывает дух. Я был счастлив сниматься в фильме и уверен, что всю команду проекта ждет большой успех!» — рассказал Юрий Чурсин.

В актерский состав также вошли Алексей И. Барабаш, Нино Нинидзе, Олег Чугунов, Павел Кузьмин, Иван Кокорин и Владимир Долинский. Основным саундтреком фильма стала песня «Волки» в исполнении Левы и
Шуры Би-2, которые снялись в эпизодах.

Фэнтези «Красная Шапочка» с Серебряковым, Чурсиным и Розановой выйдет в прокат этой весной
фото: Пресс-служба проекта «Красная Шапочка»

Автором идеи и генеральным продюсером фильма выступила Лина Арифулина, а режиссерское кресло заняли Александр Баршак и Артем Аксененко. Над визуальными эффектами команда проекта работала почти два года. За создание образов отвечали стилисты Игорь Гуляев и Дмитрий Винокуров. Доходы от проката «Красной Шапочки» будут переданы в благотворительный фонд «Новый Дом», который помогает детям-сиротам.
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Фэнтези «Красная Шапочка» с Серебряковым, Чурсиным и Розановой выйдет в прокат этой весной фотографии
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