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Данила Козловский станет врачом «13 клинической»

30 марта
2022 год

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30 марта 2022

Данила Козловский исполнит главную роль в сериале «13 клиническая» по сценарию Андрея Золотарёва, с которым они вместе работали над фильмом «Тренер». За режиссуру оригинального проекта IVI отвечает Клим КозинскийВне себя»), сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Данила Козловский станет врачом «13 клинической»

По сюжету неизлечимо больной хирург Кирилл находит работу в клинике, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Единственный способ выжить для него – показать себя с лучшей стороны и убедить новое руководство, что он нужен больнице. Кирилл погружается в хитросплетения отношений людей, ведьм и демонов, все больше сомневаясь в том, что способен правильно определить: кто именно здесь представляет «добро», а кто «зло».

«Когда говорят «медицинский сериал», сразу всплывает большое количество знакомых шоу, но «13 клиническая» ни на что не похожа. Это абсолютно оригинальный концепт, в котором мистика переплетается с реальными медицинскими диагнозами. Мой персонаж — «сапожник без сапог» — смертельно больной врач, который вынужден работать в закрытой организации, чтобы продлить свою жизнь. И пока я так и не смог ответить на вопрос — хороший он или плохой. В тяжелых обстоятельствах он действует не как герой, но как реальный живой человек, со своими фобиями и желаниями. И это заставляет поверить в ту реальность, которая выстроена в больнице», — поделился Данила Козловский.

Данила Козловский станет врачом «13 клинической»
фото: Клим Козинский / Пресс-служба телеканала ТНТ

Каждая серия проекта – это кейс конкретного пациента, представляющий собой поле битвы медиков и сущностей, «курирующих» то или иное заболевание. Но диагностика неидеальна и, приготовившись встречать одного врага, зрители натыкаются на совсем другого, к войне с которым герои не были готовы. Чтобы избежать таких ошибок, Кириллу и его коллегам придется провести немало времени, изучая обстоятельства болезней пациентов.

«Мощный, оригинальный концепт. Когда впервые прочитал, мурашки пробежали по коже. Интеллектуальный мистический триллер для широкой аудитории. Остроумный и беспощадный диагноз нашему больному во всех смыслах времени. Симбиоз Лавкрафта и Булгакова. На данный момент нам удалось собрать очень сильный каст и постановочную группу. Сейчас ничто так не способно подбодрить и сплотить людей, как глубокая и умная гуманистическая идея. Постараемся реализовать ее максимально круто», — рассказал режиссер Клим Козинский.

Премьера сериала «13 клиническая» планируется в онлайн-кинотеатре IVI в конце этого года.
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