Данила Козловский станет врачом «13 клинической»

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Фэнтези «Красная Шапочка» с Серебряковым, Чурсиным и Розановой выйдет в прокат этой весной

30 марта

От Синкая до Сприггана: пять главных новостей Anime Japan 2022

А также золотая лихорадка, попсовый эпос и не только милая девушка