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Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа

31 марта
2022 год

Новости кино >>
31 марта 2022

Премьера сериала-приквела «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» состоится 21 августа на HBO Max, сообщается в Twitter-аккаунте стримингового сервиса.

Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа
фото: HBO

Проект расскажет о членах королевской династии Таргариенов, которые начнут борьбу между собой за Железный Трон — за 200 лет до событий оригинального сериала.

Образ короля Визериса примерил Пэдди Консидайн, Эмма Д’Арси сыграла его дочь Рейниру, Мэтт Смит исполнил роль принца Деймона Таргариена, младшего брата Визериса, а Рис Иванс перевоплотился в Отто Хайтауэра, правую руку короля. Также в проекте снялись Оливия Кук, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа
фото: HBO

В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Шоураннерами проекта стали Райан КондалРэмпейдж») и Мигель Сапочник, который поставил несколько серий «Игры престолов» и выступил режиссером пилотного эпизода «Дома Дракона».

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Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа фотографии
Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа фотографии
Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа фотографии
Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа фотографии
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