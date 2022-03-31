Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа

Премьера сериала-приквела «Игры престолов
» под названием «Дом Дракона
» состоится 21 августа на HBO Max, сообщается
в Twitter-аккаунте стримингового сервиса.
фото: HBO
Проект расскажет о членах королевской династии Таргариенов, которые начнут борьбу между собой за Железный Трон — за 200 лет до событий оригинального сериала.
Образ короля Визериса примерил Пэдди Консидайн
, Эмма Д’Арси
сыграла его дочь Рейниру, Мэтт Смит
исполнил роль принца Деймона Таргариена, младшего брата Визериса, а Рис Иванс
перевоплотился в Отто Хайтауэра, правую руку короля. Также в проекте снялись Оливия Кук
, Ив Бест
и Соноя Мидзуно
.
фото: HBO
В основу сюжета легла книга Джорджа Мартина
«Пламя и кровь». Шоураннерами проекта стали Райан Кондал
(«Рэмпейдж
») и Мигель Сапочник
, который поставил несколько серий «Игры престолов» и выступил режиссером пилотного эпизода «Дома Дракона».
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