Минкультуры поможет российский кинематографистам избежать штрафов за изменение сроков производства фильмов

Министерство культуры РФ планирует изменить сроки производства кинопроектов, которые получили поддержку государства в 2020 и 2021 году, чтобы избежать штрафов для их создателей, сообщили на встрече с российскими продюсерами представители ведомства.
фото: сайт Министерства культуры РФ
«К нам обращаются по обновлению срока исполнения обязательств без штрафных санкций. Мы сейчас прорабатываем процедуру, в скором времени объявим об условиях продлений. Скорее всего, это будет касаться проектов, которые были поддержаны в 2020 и 2021 году», – отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.
Министр культуры Ольга Любимова предложила кинематографистам «уже сейчас» «менять календарно-постановочный план, согласовывать его в Фонде кино, в департаменте кинематографии Минкультуры, чтобы потом мы не столкнулись с лишними нагрузками и штрафами».
В этом году ведомство не откажется от государственной поддержки кино, более того, как сообщалось ранее, объем поддержки будет увеличен. Всего Минкультуры проведет 15 конкурсов, срок подачи заявок завершится 5 мая. На данный момент, по словам Максимченко, на рассмотрение поступило уже более 40 проектов, из которых 80 – будущие игровые фильмы. В Фонде кино конкурсы пройдут весной и осенью, в том числе будет объявлен отдельный конкурс полнометражных анимационных фильмов.
На детский контент предложила обратить внимание кинотеатрам и министр Ольга Любимова. Кроме того, ведомство уже предложило Правительству РФ расширить действие «Пушкинской карты» на любые отечественные фильмы. На данный момент под программу попадают только картины, созданные с государственной поддержкой. На поход в кино на такие фильмы граждане России от 14 до 22 лет могут потратить по «Пушкинской карте» до 2 тысяч рублей в год.
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