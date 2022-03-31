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Премьера второго сезона «Пассажиров» состоится 8 апреля на START

31 марта
2022 год

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31 марта 2022

Премьера второго сезона сериала «Пассажиры» с подзаголовком «Последняя любовь на Земле» состоится 8 апреля на START. Главные роли в проекте исполнили Сергей Гилёв и Аня Чиповская, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Премьера второго сезона «Пассажиров» состоится 8 апреля на START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

Перед новым водителем желтого мерседеса Кириллом (Гилёв) стоит непростая задача — научиться чуткости и эмпатии, которые необходимы для общения с клиентами такси. Ему нужно помочь застрявшим на этом свете душам добраться до «точки перехода», поняв, что держит их на Земле. Помогать ему будет Мэри (Чиповская), которая тоже оказалась между мирами. Их любовная история станет сквозной линией сезона.

«Мой герой Кирилл всю жизнь был никчемным человеком, даже костюм, выбранный им для работы перевозчиком душ, скопировал у героя какого-то фильма. Ему некомфортно быть водителем необычного такси, статус “перевозчика” ставит перед ним серьезные задачи: научиться быть порядочным и честным, жить по правде и совершать хорошие поступки», — поделился Сергей Гилёв.

Премьера второго сезона «Пассажиров» состоится 8 апреля на START
фото: Пресс-служба видеосервиса START

«Последняя любовь на Земле» состоит из восьми новелл. В истории «Принятие материнства», открывающей сезон, Кириллу предстоит разобраться в сложных отношениях Мэри с матерью (Наталья Вдовина), с которой она не общались долгое время. Другими пассажирами в новом сезоне станут Юрий Чурсин, создавший образ одержимого местью человека, Евгений Сидихин, исполнивший роль палача, который брал на себя больше, чем предполагалось, а также Лев Малишава, Евгения Громова, Никита Кологривый и другие актеры.

Премьера первого сезона «Пассажиров» состоялась на сервисе START в декабре 2020 года. Сериал получил номинацию в категории Short fiction program на канадском фестивале Rockie и стал победителем международной премии Seoul International Drama Awards, вручаемой за достижения в производстве многосерийных драм.
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