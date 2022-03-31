Премьера второго сезона «Пассажиров» состоится 8 апреля на START

анонс

Мера коснется проектов, получивших господдержку в 2020 и 2021 годах

Минкультуры поможет российский кинематографистам избежать штрафов за изменение сроков производства фильмов

Его покажет стриминговый сервис HBO Max

Сериал-приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» выйдет 21 августа

В Москве начались съемки мелодрамы «Заполярный вальс»

Татьяна Лялина отправится на Север

30 марта

Данила Козловский станет врачом «13 клинической»

Он исполнит главную роль в медицинском сериале по сценарию Андрея Золотарёва