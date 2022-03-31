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В разработку запущен приквел хоррор-дилогии «Оно»

31 марта
2022 год

Новости кино >>
31 марта 2022
Стриминговый сервис HBO Max разрабатывает многосерийный приквел дилогии «Оно», основанной на одноименном романе Стивена Кинга, сообщает Variety.

В разработку запущен приквел хоррор-дилогии «Оно»
фото: К/ф "Оно"

Действие сериала под названием «Добро пожаловать в Дерри» развернется в 1960-е годы — до событий первой части оригинального хоррора. Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что в проекте речь пойдет в том числе о происхождении клоуна Пеннивайза.

Режиссер «Оно» Андрес Мускетти выступит исполнительным продюсером сериала вместе с Барбарой Мускетти и Джейсоном Фуксом, которые также работали над дилогией.

Проект станет еще одним примером того, как HBO Max встраивает сериалы в существующую кинофраншизу Warner Bros. Так, ранее стало известно, что Колин Фаррелл вернется к роли Пингвина из «Бэтмена» в сольном шоу.
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