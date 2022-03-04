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Исполнилось 90 лет актеру Георгию Штилю

4 марта
2022 год

Новости кино >>
4 марта 2022

Сегодня, 4 марта, исполнилось 90 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту РФ, мастеру эпизода и второго плана, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Георгию Штилю.

Исполнилось 90 лет актеру Георгию Штилю
фото: m24.ru

Георгий Антонович родился в Ленинграде 4 марта 1932 года в семье с немецко-польскими корнями. В начале Великой Отечественной в возрасте девяти лет был отправлен в эвакуацию в Башкирскую АССР, где пробыл до Дня Победы. В 1961-м окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского и был принят в труппу Ленинградского АБДТ имени Горького, в 1992-м переименованного в БДТ имени Г.А. Товстоногова.

В кино дебютировал еще будучи студентом в 1960-м, сыграв в картине «Молодость офицера». За 60 лет творческой карьеры снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, среди которых «Зайчик», «Три толстяка», «Женя, Женечка и "катюша"», «Интервенция», «Старая, старая сказка», «Даурия», «Достояние республики», «Последнее лето детства», «На всю оставшуюся жизнь», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Сибириада», «Шла собака по роялю», «Трое в лодке, не считая собаки», «Будьте моим мужем», «Опасный возраст», «Остров сокровищ», «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Мастер и Маргарита», «Шерлок Холмс», «Колодец забытых желаний» и «Следователь Тихонов».

Читать рецензию «Шерлок Холмс»

Лауреат Медали Пушкина, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и театральной премии СПб «Золотой софит» в номинации «За творческое долголетие и верность театру».
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Исполнилось 90 лет актеру Георгию Штилю фотографии
Исполнилось 90 лет актеру Георгию Штилю фотографии
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