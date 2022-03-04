Исполнилось 90 лет актеру Георгию Штилю

Сегодня, 4 марта, исполнилось 90 лет заслуженному артисту РСФСР, народному артисту РФ, мастеру эпизода и второго плана, популярному советскому и российскому актеру театра и кино Георгию Штилю
.
Георгий Антонович
родился в Ленинграде 4 марта 1932 года в семье с немецко-польскими корнями. В начале Великой Отечественной в возрасте девяти лет был отправлен в эвакуацию в Башкирскую АССР, где пробыл до Дня Победы. В 1961-м окончил Ленинградский театральный институт имени А.Н. Островского и был принят в труппу Ленинградского АБДТ имени Горького
, в 1992-м переименованного в БДТ имени Г.А. Товстоногова
.
В кино дебютировал еще будучи студентом в 1960-м, сыграв в картине «Молодость офицера». За 60 лет творческой карьеры снялся в более чем 200 фильмах и сериалах, среди которых «Зайчик
», «Три толстяка
», «Женя, Женечка и "катюша"
», «Интервенция
», «Старая, старая сказка
», «Даурия
», «Достояние республики
», «Последнее лето детства
», «На всю оставшуюся жизнь
», «Новогодние приключения Маши и Вити
», «Сибириада
», «Шла собака по роялю
», «Трое в лодке, не считая собаки
», «Будьте моим мужем
», «Опасный возраст
», «Остров сокровищ
», «Улицы разбитых фонарей
», «Убойная сила
», «Мастер и Маргарита
», «Шерлок Холмс
», «Колодец забытых желаний
» и «Следователь Тихонов
».
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«Шерлок Холмс»
Лауреат Медали Пушкина, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и театральной премии СПб «Золотой софит» в номинации «За творческое долголетие и верность театру».
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