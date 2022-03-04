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Памеле Андерсон посвятят документальный фильм

4 марта
2022 год

Новости кино >>
4 марта 2022

Netflix анонсировал в твиттере документальную ленту о жизни актрисы и модели Памелы Андерсон.

Памеле Андерсон посвятят документальный фильм
фото: twitter.com

Фильм создается уже несколько лет совместно с иконой поп-культуры. Памела планирует проанализировать свой профессиональный путь и личную историю.

«Моя жизнь. Тысячи несовершенств, миллионы заблуждений. Я могу лишь удивить вас ― я не жертва, а выжившая, и сейчас жива, чтобы поведать свою настоящую историю», ― говорится в обращении актрисы.

Читать рецензию «Пэм и Томми»: Личное — публичное

На данный момент Hulu показывает сериал «Пэм и Томми» с Лили Джеймс и Себастьяном Стэном, посвященный ее взаимоотношениям с бывшим мужем Томми Ли.
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Памеле Андерсон посвятят документальный фильм фотографии
Памеле Андерсон посвятят документальный фильм фотографии
Памеле Андерсон посвятят документальный фильм фотографии
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