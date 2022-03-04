Памеле Андерсон посвятят документальный фильм

Netflix анонсировал в твиттере
документальную ленту о жизни актрисы и модели Памелы Андерсон
.
Фильм создается уже несколько лет совместно с иконой поп-культуры. Памела планирует проанализировать свой профессиональный путь и личную историю.
«Моя жизнь. Тысячи несовершенств, миллионы заблуждений. Я могу лишь удивить вас ― я не жертва, а выжившая, и сейчас жива, чтобы поведать свою настоящую историю», ―
говорится в обращении актрисы.
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