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Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

5 марта
2022 год

Новости кино >>
5 марта 2022

Жанр исекай, посвященный путешествиям в другие миры, наступает по всем фронтам, студия Wit снова работает с покемонами, а «Доктор Стоун» дошел до финала. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы каждого эпизода «Атаки титанов», которая вышла на финишную прямую.

Читать Думают, как все закончить: рекап 24 эпизода «Атаки титанов»

Компания Sony провела реорганизацию своих аниме-стримингов: к концу марта 80% библиотек Wakanim и Funimation переведут на сервис Crunchyroll.

Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

Туда же отправятся новые релизы, однако свежие сезоны уже вышедших сериалов продолжат выходить на Wakanim и Funimation. Поклонникам японской анимации, еще не имеющим аккаунтов на Crynchyroll, самое время задуматься о заведении учетной записи (всем новым пользователям обещают 60 дней бесплатной премиум-подписки).

Читать Итоги аниме-премии Crunchyroll

«Драконий Жемчуг Супер: Супергерой», нацелившийся на японский прокат 22 апреля, обзавелся новым трейлером.



Чуть подробнее о 21-м полнометражном фильме франшизы, переосмысляющей классический китайский роман «Путешествие на Запад», мы писали в отдельной новости. Производством по-прежнему занимается студия Toei AnimationВан-Пис»).

Читать Код красный: новости о новом фильме по вселенной «Ван-Пис»

Исекай про древнеримского архитектора «Новые римские бани» тоже щеголяет новым трейлером. Как и положено по жанру, Луций попадает в совершенно неведомый ему мир — современную Японию.



Премьера сериала состоится на Netflix уже 28 марта.

Читать Ближайшие аниме-планы Netflix

Тем временем «Реинкарнация безработного» — одна из самых популярных историй о японский попаданцах — готовится к выпуску очередного Blu-Ray-издания. Уже показанные приключения Рудеуса Грейрата, 34-летнего отаку (поклонника поп-культуры), переродившегося в юном теле мага, сопроводит бонусный эпизод.



В специальной серии покажут, что же сталось с богиней Эрис и экс-лидером отряда супардов Руиджером, которые отправляются сражаться с гоблинами, пока Рудеус общается с отцом. Вычеркивать дни в календаре придется до новой работы Studio Bind 16 марта.

Читать «Реинкарнация безработного» — в списке лучших аниме 2021 года

Больше исекая богу исекая: аниме-сериал «О моем перерождении в слизь» очень скоро отрастит себе полнометражное продолжение.



Полный метр студии 8bit, который так и называется — «О моем перерождении в слизь. Фильм» — отправится покорять японский бокс-офис в ноябре этого года. За сценарий отвечает Fuse — автор оригинального ранобэ.

Читать «Синяя тюрьма: Блю Лок» — другое аниме студии 8-Bit

Если вы думаете, что мы закончили с попаданцами, то напрасно: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» получил новый трейлер в честь скорой премьеры. Подробнее о приключениях геймера мы писали в прошлых дайджестах.



Это — копродукция студий HornetsСомали и лесной дух») и Studio KaiСупер Каб», «Девушки-пони»). Приключения костистого воина выйдут в свет 7 апреля.

Смотреть Трейлер «Красавицы и дракона» — путешествия в дивный цифровой мир

Первый кур «Похорон Короля Роз» находится в самом зените, а студия J.C.Staff (второй сезон «Ванпанчмена», «Торадора!») уже тизерит второй.



Точная дата выхода продолжения вольной экранизации пьесы Шекспира пока неизвестна, но первый кур закончится в июле. Подробнее о сериале можно почитать в нашей заметке.

Читать «Спой немного гармонии» — еще одна история от J.C. Staff

«Любовь после мирового господства» наконец-то определилась с датой премьеры. История отношений лидера супергероев и предводительницы суперзлодеев от project №9Низкоуровневый персонаж Томодзаки», «Побрился. Затем привел домой старшеклассницу») доберется до зрителей 8 апреля.



Читать «Скотт Пилигрим» — еще одно грядущее аниме о непростых романтических отношениях

Полнометражный «Клуб стрельбы из лука» также озаботился росписью в японских кинотеатрах. Последние новости о нем были примерно год назад.



В прокат аниме поступит 19 августа и расскажет историю Минато, который еще ребенком увлекся кюдо, но после сокрушительного поражения забросил спорт. В старшей школе юноша возвращается к своему хобби, встречая старых друзей и соперников. Производством душещипательного спокона (аниме в жанре спортивной драмы) занимается студия Kyoto AnimationВайолет Эвергарден», «Кобаяси и ее горничная-дракон»).

Смотреть Трейлер «Клуба Раймана» для тех, кому хочется больше нетривиального спорта

Спустя пять лет манга «Доктор Стоун» подходит к концу: 232 глава станет финальной (но будет еще специальный выпуск). За это время продали более 10 миллионов экземпляров, а аниме-экранизация выходит на третий сезон.

Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

Доктор Стоун рассказывает о возрождении цивилизации после окаменения всего живого на планете. Гениальный подросток Сэнку приходит в себя через пять тысяч лет после загадочного катаклизма и при помощи науки начинает восстановление цивилизации. Третий сезон выйдет в следующем году, на лето 2022-го запланирован специальный эпизод о Русюе — сыне олигарха, у которого есть опыт в мореплавании.

Читать Почему «Доктора Стоуна» надо показывать в школах

Pokemon Legends: Arceus, последний хит из видеоигровой линейки про карманных монстриков, получит собственное аниме (ONA, если точнее). Продюсирование оригинальной истории в регионе Синно взвалила на свои плечи студия Wit, известная по трем сезонам «Атаки титанов» и «Рейтингу короля».

Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

Ранее студия уже работала с франшизой — над фильмом «Покемон 21: История про всех». Сериал выйдет на официальном ютуб-канале покемонов летом этого года.
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Атака титановВайолет ЭвергарденВан-ПисВанпанчменДевушки-пони: Славное дербиДоктор СтоунДраконий жемчуг: Супер — СупергеройКобаяси и её горничная-драконЛюбовь после мирового господстваНизкоуровневый персонаж ТомодзакиНовые римские баниО моём перерождении в слизьПобрился. Затем привёл домой старшеклассницуПохороны Короля РозРеинкарнация безработногоРейтинг короляРыцарь-скелет вступает в параллельный мирСомали и лесной духСупер КабТорадора!

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Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю фотографии
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Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю фотографии
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