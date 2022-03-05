Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

Думают, как все закончить: рекап 24 эпизода «Атаки титанов»

Читать Думают, как все закончить: рекап 24 эпизода «Атаки титанов»

Код красный: новости о новом фильме по вселенной «Ван-Пис»

Читать Код красный: новости о новом фильме по вселенной «Ван-Пис»

«Реинкарнация безработного» — в списке лучших аниме 2021 года

Читать «Реинкарнация безработного» — в списке лучших аниме 2021 года

Трейлер «Красавицы и дракона» — путешествия в дивный цифровой мир

Смотреть Трейлер «Красавицы и дракона» — путешествия в дивный цифровой мир

«Спой немного гармонии» — еще одна история от J.C. Staff

Читать «Спой немного гармонии» — еще одна история от J.C. Staff

«Скотт Пилигрим» — еще одно грядущее аниме о непростых романтических отношениях

Читать «Скотт Пилигрим» — еще одно грядущее аниме о непростых романтических отношениях