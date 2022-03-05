Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

Жанр исекай, посвященный путешествиям в другие миры, наступает по всем фронтам, студия Wit
снова работает с покемонами, а «Доктор Стоун
» дошел до финала. Аниме-индустрия
трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно
, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю
мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. И еще пишем рекапы
каждого эпизода «Атаки титанов
», которая вышла на финишную прямую.
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Думают, как все закончить: рекап 24 эпизода «Атаки титанов»
Компания Sony провела реорганизацию своих аниме-стримингов: к концу марта 80% библиотек Wakanim и Funimation переведут на сервис Crunchyroll.
Туда же отправятся новые релизы, однако свежие сезоны уже вышедших сериалов продолжат выходить на Wakanim и Funimation. Поклонникам японской анимации, еще не имеющим аккаунтов на Crynchyroll, самое время задуматься о заведении учетной записи (всем новым пользователям обещают 60 дней бесплатной премиум-подписки).
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Итоги аниме-премии Crunchyroll
«Драконий Жемчуг Супер: Супергерой
», нацелившийся на японский прокат 22 апреля, обзавелся новым трейлером.
Чуть подробнее о 21-м полнометражном фильме франшизы, переосмысляющей классический китайский роман «Путешествие на Запад», мы писали в отдельной новости
. Производством по-прежнему занимается студия Toei Animation
(«Ван-Пис
»).
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Код красный: новости о новом фильме по вселенной «Ван-Пис»
Исекай про древнеримского архитектора «Новые римские бани
» тоже щеголяет новым трейлером. Как и положено по жанру, Луций попадает в совершенно неведомый ему мир — современную Японию.
Премьера сериала состоится на Netflix
уже 28 марта.
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Ближайшие аниме-планы Netflix
Тем временем «Реинкарнация безработного
» — одна из самых популярных историй о японский попаданцах — готовится к выпуску очередного Blu-Ray-издания. Уже показанные приключения Рудеуса Грейрата, 34-летнего отаку (поклонника поп-культуры), переродившегося в юном теле мага, сопроводит бонусный эпизод.
В специальной серии покажут, что же сталось с богиней Эрис и экс-лидером отряда супардов Руиджером, которые отправляются сражаться с гоблинами, пока Рудеус общается с отцом. Вычеркивать дни в календаре придется до новой работы Studio Bind
16 марта.
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«Реинкарнация безработного» — в списке лучших аниме 2021 года
Больше исекая богу исекая: аниме-сериал «О моем перерождении в слизь
» очень скоро отрастит себе полнометражное продолжение.
Полный метр студии 8bit
, который так и называется — «О моем перерождении в слизь. Фильм
» — отправится покорять японский бокс-офис в ноябре этого года. За сценарий отвечает Fuse
— автор оригинального ранобэ.
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«Синяя тюрьма: Блю Лок» — другое аниме студии 8-Bit
Если вы думаете, что мы закончили с попаданцами, то напрасно: «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
» получил новый трейлер в честь скорой премьеры. Подробнее о приключениях геймера мы писали в прошлых дайджестах
.
Это — копродукция студий Hornets
(«Сомали и лесной дух
») и Studio Kai
(«Супер Каб
», «Девушки-пони
»). Приключения костистого воина выйдут в свет 7 апреля.
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Трейлер «Красавицы и дракона» — путешествия в дивный цифровой мир
Первый кур «Похорон Короля Роз
» находится в самом зените, а студия J.C.Staff
(второй сезон «Ванпанчмена
», «Торадора!
») уже тизерит второй.
Точная дата выхода продолжения вольной экранизации пьесы Шекспира
пока неизвестна, но первый кур закончится в июле. Подробнее о сериале можно почитать в нашей заметке
.
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«Спой немного гармонии» — еще одна история от J.C. Staff
«Любовь после мирового господства
» наконец-то определилась с датой премьеры. История отношений лидера супергероев и предводительницы суперзлодеев от project №9
(«Низкоуровневый персонаж Томодзаки
», «Побрился. Затем привел домой старшеклассницу
») доберется до зрителей 8 апреля.
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«Скотт Пилигрим» — еще одно грядущее аниме о непростых романтических отношениях
Полнометражный «Клуб стрельбы из лука
» также озаботился росписью в японских кинотеатрах. Последние новости о нем были примерно год назад.
В прокат аниме поступит 19 августа и расскажет историю Минато, который еще ребенком увлекся кюдо, но после сокрушительного поражения забросил спорт. В старшей школе юноша возвращается к своему хобби, встречая старых друзей и соперников. Производством душещипательного спокона (аниме в жанре спортивной драмы) занимается студия Kyoto Animation
(«Вайолет Эвергарден
», «Кобаяси и ее горничная-дракон
»).
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Трейлер «Клуба Раймана» для тех, кому хочется больше нетривиального спорта
Спустя пять лет манга «Доктор Стоун
» подходит к концу: 232 глава станет финальной (но будет еще специальный выпуск). За это время продали более 10 миллионов экземпляров, а аниме-экранизация
выходит на третий сезон.
Доктор Стоун рассказывает о возрождении цивилизации после окаменения всего живого на планете. Гениальный подросток Сэнку приходит в себя через пять тысяч лет после загадочного катаклизма и при помощи науки начинает восстановление цивилизации. Третий сезон выйдет
в следующем году, на лето 2022-го запланирован специальный эпизод о Русюе — сыне олигарха, у которого есть опыт в мореплавании.
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Почему «Доктора Стоуна» надо показывать в школах
Pokemon Legends: Arceus
, последний хит из видеоигровой линейки про карманных монстриков, получит собственное аниме (ONA, если точнее). Продюсирование оригинальной истории в регионе Синно взвалила на свои плечи студия Wit
, известная по трем сезонам «Атаки титанов
» и «Рейтингу короля
».
Ранее студия уже работала с франшизой — над фильмом «Покемон 21: История про всех
». Сериал выйдет на официальном ютуб-канале
покемонов летом этого года.
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