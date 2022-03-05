Исполнилось 100 лет со дня рождения Пьера Паоло Пазолини

Сегодня, 5 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения убежденного коммуниста, сына Сюзанны Пазолини
, выдающегося итальянского кинорежиссера, поэта, писателя, теоретика кино и актера Пьера Паоло Пазолини
.
Маэстро родился 5 марта 1922 года в североитальянском городе Болонья. Его отец благородного происхождения принадлежал к фашистской партии, но Пазолини всегда был ближе к своей матери, простой крестьянке. Окончил Болонский университет. Стал знаменитым задолго до того, как начал снимать фильмы. Он начинал не как режиссер, а как поэт. Начал писать стихи в 17, впервые опубликовался в 19. После окончания школы переехал в Рим, где начал писать не только стихи, но и прозу. В 1950-е получил известность как прогрессивный писатель и поэт. Его первые романы «Бурная жизнь» и «Парни из жизни» были популярны, но власти посчитали их непристойными. Первая даже привела его на скамью подсудимых, но до тюрьмы дело не дошло.
В 1950-м уехал из Фриули в Рим, где и жил с матерью в полной нищете все 50-е. В этот период своей жизни он зарабатывал себе на хлеб тем, что снимался в эпизодических ролях в Синеситте, время от времени брал корректуру и иногда писал сам. К этому времени судьба подарила ему дружбу таких писателей, как Альберто Моравиа и Аттилио Бертолуччи, отца будущего режиссера Бернардо Бертолуччи
, который с восхищением смотрел на Пазолини как на своего учителя. До начала режиссерской карьеры написал около 15 сценариев к таким картинам, как «Ночи Кабирии
», «Сладкая жизнь
» Федерико Феллини
, «Мариза-кокетка
», «Молодые мужья
», «Красавчик Антонио
», «Дурацкий день», «Бурная ночь» Мауро Болоньини
, «Горбун» Карло Лидзани
и «Мрачный жнец» Бертолуччи.
В 1961-м вышла первая режиссерская работа Пазолини — неореалистическая драма «Аккаттоне
», основанная на его собственном романе, рассказывала о жизни римских трущоб. Лента задала направленность и сюжетные темы всех его последующих фильмов: религия, марксизм и классовая борьба, мифология, чувственность и сексуальность. Никто, кроме него, не умел настолько эффективно использовать в съемках людей «с улицы». В 1962-м его арестовали за участие в съемках фильма «РогопаГ
» — он поставил остросатирическую новеллу «Овечий сыр», чем вызвал раздражение властей и был приговорен к условному заключению. В своих дальнейших киноработах, в основном, использовал классические литературные произведения: «Евангелие от Матфея
», «Царь Эдип
», «Медея
» и «Сало, или 120 дней Содома
». А его знаменитая «Трилогия жизни» основана из «Декамероне
», «Кентерберийских рассказах
» и «Цветке 1001 ночи
». Кроме того, поставил картины «Мама Рома
», «Птицы большие и малые
», «Теорема
», «Свинарник
», новеллы для киноальманахов «Ведьмы
», «Каприз по-итальянски
», «Любовь и гнев
» и около десятка документальных лент.
Неофашисты неоднократно угрожали режиссеру расправой. Пьер Паоло Пазолини был убит при невыясненных обстоятельствах 2 ноября 1975 года в Остии близ Рима. Творчеству мастера посвящен документальный фильм «Пазолини: из плоти и крови». При жизни он был отмечен такими престижными наградами, как премия «Серебряная лента», два приза Канн, Берлинале и одна премия Мостры. Картина «Сало, или 120 дней Содома» в 2015-м получила статуэтку 72-го Венецианского кинофестиваля за лучший отреставрированный фильм. Образ Пазолини на экране воплотили Уиллем Дефо
, Альберто Тестоне
и Массимо Раньери
.
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