«Непрекрасная леди» откроет новую неделю «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»

По сюжету родители Анфисы исчезли восемь лет назад при странных обстоятельствах, но героиня была уверена: они не могли пропасть, их убили. С возрастом она находила тому всё больше подтверждений. После выпуска из интерната в планы Анфисы не входит учеба-работа-выбиться-в-люди. Повзрослевшая девушка готовит план мести. И после первой попытки, которая оканчивается провалом, она понимает – победить дракона можно только хитростью. Для этого Анфисе предстоит стать другим человеком и сделать все возможное, чтобы самой не оказаться жертвой и не влюбиться во врага.
Это история начинающей актрисы, отправившейся в село Горошино, чтобы вжиться в роль для своего первого фильма. Марина никогда до этого в деревне не была и чувствует себя там, как на другой планете. К тому же, девушка еще не знает, что похожая на нее мошенница украла у олигарха Базаревича ценную картину, и теперь начнется настоящая путаница: все знакомые считают Марину погибшей, а охранники олигарха, наоборот, начинают на нее охоту.
В эпицентре событий оказывается известная автогонщица Анна Любич, оставившая спорт и открывшая школу вождения для женщин. Помимо забот о пожилом отце и неуправляемом брате, Анна решает проблемы своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич, и Зои Сергеевны, попавшей в аварию. Мастер безупречного вождения Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, с инструктором школы Валерой и со своим несостоявшимся мужем Ярославом.
У главной героини мини-сериала Елены есть все, что нужно для счастья – любящий муж Захар и обожаемая дочь Маша. Елена занимается благотворительностью: у нее есть фонд, который помогает людям, перенесшим инсульт. Елена считает свою семью идеальной – у них и любовь, и доверие, и взаимопонимание. Но вскоре Елену ждет удар — выясняется, что у мужа есть любовница, которая ждет от него ребенка. С этого момента жизнь Елены стремительно летит под откос. После развода Елена остается без средств к существованию, а впереди суд, который может оставить Машу с отцом. В борьбе с бывшим мужем Елена терпит сокрушительное поражение. Героиня пытается жить в новой реальности, ей помогает юрист Максим, с которым они были шапочно знакомы еще в прошлой жизни Елены.
По сюжету заведующая небольшой провинциальной библиотекой Марина одна растит 12-летнюю дочку Яну и не теряет надежды устроить личную жизнь. У героини роман с архитектором Андреем и, когда он делает ей предложение, она без раздумий соглашается. За несколько дней до свадьбы Марина вдруг обнаруживает у Андрея в телефоне романтическую переписку. Ее новая знакомая Татьяна предлагает своего детектива, который находит доказательства измены. Женщина прогоняет жениха, не слушая оправданий. Следом она теряет работу и жилье, и тут Татьяна заботливо предлагает ей переехать к ней. За решением навалившихся проблем Марина не сразу замечает, что после переезда дочь Яна отдалилась от нее. Во время очередной ссоры с Мариной Яна заявляет, что хотела бы такую маму как Татьяна. И тут выясняется правда: Татьяна – биологическая мать Яны, и готова на все, чтобы вернуть себе приемную дочь. В этот трудный момент на ее пороге появляется Андрей.
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