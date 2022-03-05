«Непрекрасная леди» откроет новую неделю «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»

анонс

Феде Альварес снимет своего «Чужого»

Локациями для сериала послужили Санкт-Петербург и Псков

Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным

Выдающийся итальянский кинорежиссер, поэт, писатель, теоретик кино и актер был убит 2 ноября 1975 года

Исполнилось 100 лет со дня рождения Пьера Паоло Пазолини

5 марта

Все бегут в мифические миры: главные новости аниме за неделю

«Реинкарнация безработного», «Любовь после мирового господства» и так далее