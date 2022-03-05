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Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным

5 марта
2022 год

Новости кино >>
5 марта 2022
Завершились съемки ироничного детектива Андрея Коршунова «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным в главной роли. Согласно пресс-службе Пятого канала, отвечающего за производство сериала совместно с кинокомпанией «Триикс Медиа», в пилотный проект вошло четыре эпизода по 45 минут каждый.

Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным
фото: пресс-служба Пятого канала

В основе сюжета история двух братьев-близнецов. Один – первоклассный вор Богдан Вольный, любит свободу и живет по понятиям. А второй, Григорий – оперативник в полиции. Карьера не сложилась, коллеги им помыкают, «друзья» кидают на деньги, а криминал, с которым Гриша должен бороться, совсем его не боится. Двух совершенно разных по характеру персонажей и исполнит Тарабукин.

«У каждого из братьев своя судьба, жизненные установки и ценности. На самом деле, все эти ценности общечеловеческие, как у всех - дружба, любовь, мир. Для меня очень почетно играть сразу двух персонажей. Это ответственная и серьезная работа, и я постарался сделать своих героев максимально разными. В этом мне помогли все наши департаменты: гримеры, костюмеры, партнеры по площадке, режиссер и оператор. Были некоторые сложности при съемках сцен, где братья ведут диалог друг с другом. Приходилось постоянно переодеваться, менять грим и даже голос. Но мы со всем справились», — рассказал Михаил Тарабукин.

Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным
фото: пресс-служба Пятого канала

Одного из центральных персонажей криминального детектива играет Нодар Джанелидзе. Теперь он не оперативник в погонах из «Великолепной пятёрки», а уголовник и главарь банды по кличке Уголек, промышляющий гоп-стопами и квартирными кражами.

По словам актера, «сниматься в новом проекте – это всегда счастье. И я говорю спасибо за счастье сниматься с прекрасным режиссером, спасибо за продолжение сотрудничества с Пятым каналом уже в совершенно ином амплуа. В "Великолепной пятерке" я оперативник Бубнов, семьянин и юморист. В этом проекте я бандит, за что благодарен каналу, поскольку он дает развиваться, задействовать всю палитру своих умений, что так важно для актера. Здесь мы использовали возможность играть остро, это все же криминальная комедия. Мне очень нравится, что Пятый выбрал такой вектор, потому что юмор, самоирония нам так сейчас нужны в жизни. Они спасают, помогают, позволяют дышать полной грудью».

Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным
фото: пресс-служба Пятого канала

В сериале, чью премьеру следует ожидать на Пятом канале уже в этом году, прослеживаются нотки искрометных комедий Леонида Гайдая, есть отсылки к фильмам Гая Ричи, но с русским колоритом. Телезрителей удивит и набор локаций. Это не только улицы Санкт-Петербурга, но и знаменитые «Кресты», а также самые красивые видовые точки древнего русского города Псков, где снимались финальные сцены.

Актер Виталий Бисеров «был приятно удивлен выбором локаций для съемок сериала. Я много лет прожил в Пскове, а теперь вернулся в город сериальным "смотрящим". Вот такой подарок преподнесла мне судьба. У проекта потрясающий актерский состав. Особенно интересно было наблюдать за Мишей Тарабукиным, как он талантливо играл двух противоположных персонажей. Михаил и Нодар – это актеры с большой буквы, с их стороны всегда чувствовалась поддержка. Каждый раз, приезжая на съемочную площадку этого проекта, я всегда знал, что в этот день настроение будет замечательное. Благодаря сериалу исполнилась моя мечта побывать в "Крестах". И мои взгляды на то, каким должен быть персонаж, совпали с мнениями авторов сценария и режиссера. Мой герой спокойный, уверенный в себе, когда-то жесткий, но безумно любящий свою семью. Это тот «авторитет», который чаще решает проблемы мирно, нежели кулаками или оружием. За что получил от главного героя прозвище "Мироносец"».
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обсуждение >>
№ 1
Александра Полунина   6.03.2022 - 16:16
Интересно, когда в России уже поймут, что снимать про близнецов не модно? в свое время этого наснимали всякую кучу, скучно читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия».
персоны
Виталий БисеровНодар ДжанелидзеАндрей КоршуновМихаил Тарабукин
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Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным фотографии
Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным фотографии
Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным фотографии
Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным фотографии
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