Феде Альварес снимет своего «Чужого»

Известный хоррормейкер Феде Альварес
снимет новый фильм по вселенной «Чужого
», уверяет THR
.
Режиссер не только поставит эксклюзивную картину для стримингового сервиса Hulu, но и напишет сценарий. Создатель оригинала Ридли Скотт
числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия 20th Century.
О сюжете подробностей нет, но поговаривают, что в фильме не будет связи ни с другими частями серии, ни с Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер
.
Помимо фильма Альвареса, в настоящий момент Ноа Хоули
готовится к работе над сериалом по «Чужому», чье действие частично развернется на Земле, и в нем также не будет Рипли.
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