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Феде Альварес снимет своего «Чужого»

5 марта
2022 год

Новости кино >>
5 марта 2022
Известный хоррормейкер Феде Альварес снимет новый фильм по вселенной «Чужого», уверяет THR.

Режиссер не только поставит эксклюзивную картину для стримингового сервиса Hulu, но и напишет сценарий. Создатель оригинала Ридли Скотт числится исполнительным продюсером. За производство отвечает студия 20th Century.


О сюжете подробностей нет, но поговаривают, что в фильме не будет связи ни с другими частями серии, ни с Эллен Рипли в исполнении Сигурни Уивер.

Помимо фильма Альвареса, в настоящий момент Ноа Хоули готовится к работе над сериалом по «Чужому», чье действие частично развернется на Земле, и в нем также не будет Рипли.
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№ 2
Александра Полунина   6.03.2022 - 16:13
Господи, опять очередной ужастик про чужого. Ну зачем? Не понимаю искренне. УЖе все история закончена, зачем переснимать читать далее>>
№ 1
Круэлла1982   6.03.2022 - 03:19
этого нам только не хватало читать далее>>
Всего сообщений: 2
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