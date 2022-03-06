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В Тобольске впервые пройдет Открытый фестиваль актуального кино «Алафейская гора»

6 марта
2022 год

Новости кино >>
6 марта 2022
В Тобольске впервые пройдет фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». С 23 по 27 марта молодые российские режиссеры представят фильмы о поисках себя и взаимодействии с обществом, сообщает пресс-служба смотра.

В Тобольске впервые пройдет Открытый фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора»

В рамках фестиваля пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов. В первом соревнуются девять картин: «5 недель» Александра Андреева, «Бабки» Никиты Владимирова, «Белый кит» Татьяны Федоровской, «Выйти из группы» Марии Тумовой, «Джулур: мас-рестлинг» Валентина Макарова, «Капкан» Галины Уразовой, «Лебединое озеро» Антона Бильжо, «Межсезонье» Александра Ханта и «Райцентр» Натальи Назаровой. Во втором — семнадцать: «RUBer» Олега Алмазова, «Айя» Алены Рубинштейн, «Американка» Оксаны Нечаевой, «Батя» Максима Лаврова, «Блеф» Артура Матвеева, «Быстрые свидания» Максима Капли, «Водопроводчик» Павла Емелина и Анны Озар, «Высшие уровни» Алексея Сапрыкина и Екатерина Герм-Уваровой, «Изнанка» Юлии Кудояр, «Короткое лето» Динислама Тутаева, «Машина» Натальи Мишкиной, «Первенец» Ильи Кувшинова, «Пой» Сергея Швыдкого, «Правила первого секса» Полины Кондратьевой, «Сборы» Натальи Гуркиной, «Теплица» Андрея Лукьянова и «Холодно» Данила Иванова.

В состав полнометражного жюри под руководством актера Андрея Руденского вошли режиссер Тимофей Жалнин и киновед Наталья Тендора. Конкурс короткого метра будут оценивать режиссер и продюсер Екатерина Головня, актриса Полина Ольденбург и обозреватель «Российской газеты» Александр Ярошенко.

Помимо киносеансов на фестивале пройдет ряд специальных мероприятий с участием известных представителей российского кинематографического и театрального сообщества. Так, спикерами мастер-классов по режиссуре, операторскому и актерскому мастерству станут режиссер Александр Котт и оператор Мария Соловьева. А на сцене Тобольского драмтеатра представят иммерсивный спектакль «А как вы изволите поживать?» по мотивам комедий Антона Чехова, камерный спектакль «Глупости», экспериментальная постановка по пьесе Ярославы Пулинович «Свой путь» и два моноспектакля Олега Харитонова и Алены Биккуловой, посвященных Булату Окуджаве и Эдит Пиаф.

Гостями смотра станут Лариса Лужина, Сергей Шакуров, Дарья Мороз, Аристарх Ливанов, Юрий Беляев, Екатерина Шпица, Сергей Перегудов, Татьяна Абрамова, Полина Райкина и другие представители российской культуры.
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