В Тобольске впервые пройдет Открытый фестиваль актуального кино «Алафейская гора»

В Тобольске впервые пройдет фестиваль современного и актуального кино «Алафейская гора». С 23 по 27 марта молодые российские режиссеры представят фильмы о поисках себя и взаимодействии с обществом, сообщает пресс-служба смотра.
В рамках фестиваля пройдут конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов. В первом соревнуются девять картин: «5 недель
» Александра Андреева
, «Бабки
» Никиты Владимирова
, «Белый кит
» Татьяны Федоровской
, «Выйти из группы
» Марии Тумовой, «Джулур: мас-рестлинг
» Валентина Макарова
, «Капкан
» Галины Уразовой
, «Лебединое озеро
» Антона Бильжо
, «Межсезонье
» Александра Ханта
и «Райцентр
» Натальи Назаровой
. Во втором — семнадцать: «RUBer
» Олега Алмазова
, «Айя
» Алены Рубинштейн
, «Американка» Оксаны Нечаевой, «Батя
» Максима Лаврова
, «Блеф
» Артура Матвеева
, «Быстрые свидания
» Максима Капли
, «Водопроводчик
» Павла Емелина
и Анны Озар
, «Высшие уровни
» Алексея Сапрыкина
и Екатерина Герм-Уваровой
, «Изнанка» Юлии Кудояр, «Короткое лето
» Динислама Тутаева
, «Машина
» Натальи Мишкиной
, «Первенец
» Ильи Кувшинова, «Пой
» Сергея Швыдкого
, «Правила первого секса
» Полины Кондратьевой
, «Сборы
» Натальи Гуркиной
, «Теплица
» Андрея Лукьянова
и «Холодно
» Данила Иванова
.
В состав полнометражного жюри под руководством актера Андрея Руденского
вошли режиссер Тимофей Жалнин
и киновед Наталья Тендора. Конкурс короткого метра будут оценивать режиссер и продюсер Екатерина Головня
, актриса Полина Ольденбург
и обозреватель «Российской газеты» Александр Ярошенко.
Помимо киносеансов на фестивале пройдет ряд специальных мероприятий с участием известных представителей российского кинематографического и театрального сообщества. Так, спикерами мастер-классов по режиссуре, операторскому и актерскому мастерству станут режиссер Александр Котт
и оператор Мария Соловьева
. А на сцене Тобольского драмтеатра представят иммерсивный спектакль «А как вы изволите поживать?» по мотивам комедий Антона Чехова, камерный спектакль «Глупости», экспериментальная постановка по пьесе Ярославы Пулинович
«Свой путь» и два моноспектакля Олега Харитонова
и Алены Биккуловой
, посвященных Булату Окуджаве
и Эдит Пиаф
.
Гостями смотра станут Лариса Лужина
, Сергей Шакуров
, Дарья Мороз
, Аристарх Ливанов
, Юрий Беляев
, Екатерина Шпица
, Сергей Перегудов
, Татьяна Абрамова
, Полина Райкина
и другие представители российской культуры.
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