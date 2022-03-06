В Тобольске впервые пройдет Открытый фестиваль актуального кино «Алафейская гора»

анонс

Локациями для сериала послужили Санкт-Петербург и Псков

5 марта

«Непрекрасная леди» откроет новую неделю «Сказочных мелодрам» на «Dомашнем»

Среди других премьер — «Принцесса из Горошино», «Уроки жизни и вождения», «Чужое счастье» и «Игра в дочки-матери»