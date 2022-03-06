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Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла

6 марта
2022 год

Новости кино >>
6 марта 2022

Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла в сиквеле фантастического блокбастера «Я — легенда». Партнером актера по площадке станет Майкл Б. Джордан, пишет Variety.

Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла
фото: WireImage, Getty Images

О подробностях сюжета и будущем режиссере картины на данный момент ничего неизвестно. Над сценарием работают Акива Голдсман и Марк Протосевич, адаптировашие одноименный роман Ричарда Мэтисона для оригинального фильма.

Картина Фрэнсиса Лоуренса рассказывала о последствиях страшного вируса, который унес жизни половины человечества, а выживших превратил в кровожадных мутантов. Герой Уилла Смита, чудом избежав заражения, пытался выяснить причины эпидемии и найти лекарство. Фильм вышел в прокат в 2007 году, заработав более 585 млн долларов по всему миру.
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Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла
Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла
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