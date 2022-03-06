Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла

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Трехлетний контракт актрисы с компанией Fremantle подразумевает также сериалы и документальные проекты

Анджелина Джоли возвращается в режиссуру с драмой «Без крови»

В прокате со 2 июня

Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок»

6 марта

В Тобольске впервые пройдет Открытый фестиваль актуального кино «Алафейская гора»

С 23 по 27 марта молодые российские режиссеры представят фильмы о поисках себя и взаимодействии с обществом