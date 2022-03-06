Уилл Смит вернется к роли вирусолога Роберта Невилла

О подробностях сюжета и будущем режиссере картины на данный момент ничего неизвестно. Над сценарием работают Акива Голдсман и Марк Протосевич, адаптировашие одноименный роман Ричарда Мэтисона для оригинального фильма.
Картина Фрэнсиса Лоуренса рассказывала о последствиях страшного вируса, который унес жизни половины человечества, а выживших превратил в кровожадных мутантов. Герой Уилла Смита, чудом избежав заражения, пытался выяснить причины эпидемии и найти лекарство. Фильм вышел в прокат в 2007 году, заработав более 585 млн долларов по всему миру.
обсуждение >>