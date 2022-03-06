Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок»

В сети появился трейлер приключенческого фильма для всей семьи «Король-львёнок
» режиссёра Давида Моро
(«Притворись моим парнем
»).
Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.
Главные роли в картине сыграли Жерар Дармон
, Лу Ламбрешт
, Лео Лорлек
, Тибо де Монталамбер
, Клементина Баэр
, Артюс
, Мариус Бливе
, Лоран Бато
, Родольф Санд
, Мари-Сона Конде
, Вероника Буланже
и другие.
В российский прокат «Король-львёнок
» выйдет 2 июня.
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