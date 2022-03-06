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Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок»

6 марта
2022 год

Новости кино >>
6 марта 2022
В сети появился трейлер приключенческого фильма для всей семьи «Король-львёнок» режиссёра Давида МороПритворись моим парнем»).


Львёнок по кличке Кинг сбегает из клетки при перевозке в аэропорту и прячется в доме 12-летней Инес и 15-летнего Алекса. Брат и сестра решают вернуть короля-львёнка в Африку и сбегают из дома, считая себя уже достаточно взрослыми для невероятного путешествия на край света.

Главные роли в картине сыграли Жерар Дармон, Лу Ламбрешт, Лео Лорлек, Тибо де Монталамбер, Клементина Баэр, Артюс, Мариус Бливе, Лоран Бато, Родольф Санд, Мари-Сона Конде, Вероника Буланже и другие.

В российский прокат «Король-львёнок» выйдет 2 июня.
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АртюсЛоран БатоВероника БуланжеЖерар ДармонМари-Сона КондеЛео ЛорлекТибо де МонталамберДавид Моро
фильмы
Король-львёнок

фотографии >>
Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок» фотографии
Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок» фотографии
Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок» фотографии
Дети спасают сбежавшего из клетки львёнка в трейлере фильма «Король-львёнок» фотографии
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