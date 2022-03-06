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Анджелина Джоли возвращается в режиссуру с драмой «Без крови»

6 марта
2022 год

Новости кино >>
6 марта 2022
Анджелина Джоли возвращается в режиссуру с драмой «Без крови». Съемки пройдут в рамках трехлетнего контракта с компанией Fremantle, подразумевающего также сериалы и документальные проекты, пишет Deadline.

Анджелина Джоли возвращается в режиссуру с драмой «Без крови»
фото: Getty Images

Картина станет экранизацией одноименного романа итальянского писателя и журналиста Алессандро Барикко. Написанная в 2002 года книга рассказывает о последствиях гражданского конфликта в некой неназванной стране. В центре сюжета маленькая девочка, которая, спрятавшись в подвале, слышит, как расстреливают ее отца и брата, а спустя десятилетия выясняет, что прошлое невозможно похоронить.

Съемки фильма пройдут в Италии. О других проектах расскажут в скором времени.
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