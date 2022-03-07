К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Алессандро Нивола

К касту грядущего кинокомикса Marvel «Крэйвен-охотник
» с Аароном Тейлором-Джонсоном
в главной роли присоединился Алессандро Нивола
, известный по приквелу «Клана Сопрано
» «Множественные святые Ньюарка
». Кого именно из злодеев он сыграет, пока не уточняется, пишет Deadline
.
фото: Getty Images
Ранее в команду проекта записались Расселл Кроу
, Фред Хехингер
и звезда «Вестсайдской истории
» Ариана ДеБозе
, которой досталась роль любовницы Крэйвена. Режиссером картины выступает Джей Си Чендор
.
Премьера запланирована на январь 2023 года.
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