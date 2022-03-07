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К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Алессандро Нивола

7 марта
2022 год

Новости кино >>
7 марта 2022
К касту грядущего кинокомикса Marvel «Крэйвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли присоединился Алессандро Нивола, известный по приквелу «Клана Сопрано» «Множественные святые Ньюарка». Кого именно из злодеев он сыграет, пока не уточняется, пишет Deadline.

К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Алессандро Нивола
фото: Getty Images

Ранее в команду проекта записались Расселл Кроу, Фред Хехингер и звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБозе, которой досталась роль любовницы Крэйвена. Режиссером картины выступает Джей Си Чендор.

Премьера запланирована на январь 2023 года.
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