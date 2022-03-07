К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Алессандро Нивола

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Мэгги Джилленхол получила награды за режиссуру и сценарий

Netflix приостанавливает работу в России

6 марта

Анджелина Джоли возвращается в режиссуру с драмой «Без крови»

Трехлетний контракт актрисы с компанией Fremantle подразумевает также сериалы и документальные проекты