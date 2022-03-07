«Незнакомая дочь» стала главным фильмом американской кинопремии «Независимый дух»

Стали известны имена лауреатов американской кинопремии «Независимый дух» (Independent Spirit Awards), 37-я церемония вручения которой состоялась 6 марта в Санта-Монике. Награду за лучший фильм получила «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол, отмеченной также за режиссуру и лучший сценарий.
фото: кадр из фильма «Незнакомая дочь», 2021
Фильм основан на романе Элены Ферранте «Пропавшая дочь» и рассказывает о профессоре Кембриджского университета Леде, которая в одиночестве проводит отпуск в Греции. На пляже она наблюдает за шумной американской семьей и заново переживает собственную молодость и отношения с дочерьми. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где она была удостоена приза за лучший сценарий.
Кинопремия «Независимый дух» вручается с 1984 года некоммерческой организацией Film Independent и ориентируется на независимое американское кино. Церемония награждения традиционно проходит в Калифорнии накануне раздачи «Оскаров».
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