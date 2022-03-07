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«Незнакомая дочь» стала главным фильмом американской кинопремии «Независимый дух»

7 марта
2022 год

Новости кино >>
7 марта 2022
Стали известны имена лауреатов американской кинопремии «Независимый дух» (Independent Spirit Awards), 37-я церемония вручения которой состоялась 6 марта в Санта-Монике. Награду за лучший фильм получила «Незнакомая дочь» Мэгги Джилленхол, отмеченной также за режиссуру и лучший сценарий.

«Незнакомая дочь» стала главным фильмом американской кинопремии «Независимый дух»
фото: кадр из фильма «Незнакомая дочь», 2021

Фильм основан на романе Элены Ферранте «Пропавшая дочь» и рассказывает о профессоре Кембриджского университета Леде, которая в одиночестве проводит отпуск в Греции. На пляже она наблюдает за шумной американской семьей и заново переживает собственную молодость и отношения с дочерьми. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, где она была удостоена приза за лучший сценарий.

Лучшим дебютным фильмом признали картину Рошан Сетхи «Семь дней». Награду за лучший дебютный сценарий получили Майкл Сарноски и Ванесса Блок за работу над картиной «Свинья». Среди актеров отметили Саймона Рекса и Тэйлор Пейдж, исполнивших главные роли в фильмах «Красная ракета» и «Зола», и Троя Коцура и Рут Неггу, сыгравших персонажей второго плана в лентах «CODA: Ребёнок глухих родителей» и «Идентичность» соответственно. Лучшим иностранным фильмом признали картину Рюсуке Хамагути «Сядь за руль моей машины».

Кинопремия «Независимый дух» вручается с 1984 года некоммерческой организацией Film Independent и ориентируется на независимое американское кино. Церемония награждения традиционно проходит в Калифорнии накануне раздачи «Оскаров».
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CODA: ребёнок глухих родителейИдентичностьКрасная ракетаНезнакомая дочьСвиньяСядь за руль моей машины

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