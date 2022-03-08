Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сиквел «Квантового скачка» возглавит Рэймонд Ли

8 марта
2022 год

Новости кино >>
8 марта 2022

Культовый сериал «Квантовый скачок» получит продолжение, уверяет Variety.


Действие развернется спустя 30 лет после исчезновения доктора Сэма Беккета. Для перезапуска проекта была собрана новая команда, которой предстоит понять тайны, стоящие за ускорителем и человеком, который ее создал. На одну из ключевых ролей пригласили Рэймонда Ли. Актер сыграет доктора Бен Сона, ученого и верующего человека. Он всемирно известный физик, работающий над проектом путешествия во времени, известным как «Квантовый скачок».

Сценарий для пилота нового шоу NBC пишут Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт, они же выступят исполнительными продюсерами совместно с создателем первоисточника Дональдом П. Беллисарио.

Читать Вперед, в прошлое!

Впервые о возможном перезапуске «Квантового скачка» рассказал в сентябре 2021 года исполнитель роли Сэма Беккета Скотт Бакула во время беседы с Бобом Сэгетом.

Фантастический сериал «Квантовый скачок» с Бакулой и Дином Стокуэллом выходил на NBC с 1989-го по 1993-й, подержавшись пять сезонов. По сюжету доктор Сэм Беккет, изучающий возможность перемещения во времени, шагнув в квантовый ускоритель, совершает прыжок за прыжком, оказываясь в теле разных людей. Он становится то боксёром, то шофером Мэрилин Монро, то женщиной-феминисткой, то каторжником. Всякий раз, чтобы выбраться из чужого тела и чужого времени, ему нужно изменить в ходе истории и жизни людей какие-то ошибки.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Умер Дин Стокуэлл, сыгравший в «Синем бархате» и «Дюне» Линча
«Квантовый скачок» может получить перезапуск
персоны
Скотт БакулаМэрилин МонроДин Стокуэлл
фильмы
Квантовый скачок

анонс

Скорбим

Нина Веселовская
6 марта ушла из жизни актриса Нина Веселовская.
Элгуджа Бурдули
5 марта ушёл из жизни актёр Элгуджа Бурдули.
Валерий Саломахин
4 марта ушёл из жизни актёр Валерий Саломахин.

День рождения >>

Олеся Астапова
Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Виктор Добронравов
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Амина Умурзакова
Николай Чиндяйкин
Виталий Щербина
Джеймс Ван Дер Бик
Эйдан Куинн
Фредди Принц-младший
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Ханна Скаржанка
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Мой сосед Тоторо
аниме
Япония, 1988
Три цвета: Красный
детектив, драма, мелодрама
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Потустороннее
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
Гонконг, Китай, 2020
Проклятие: Дом с прислугой
драма, триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2020
Наёмник
боевик, триллер
США, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен