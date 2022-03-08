Сиквел «Квантового скачка» возглавит Рэймонд Ли

Культовый сериал «Квантовый скачок
» получит продолжение, уверяет Variety
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Действие развернется спустя 30 лет после исчезновения доктора Сэма Беккета. Для перезапуска проекта была собрана новая команда, которой предстоит понять тайны, стоящие за ускорителем и человеком, который ее создал. На одну из ключевых ролей пригласили Рэймонда Ли. Актер сыграет доктора Бен Сона, ученого и верующего человека. Он всемирно известный физик, работающий над проектом путешествия во времени, известным как «Квантовый скачок».
Сценарий для пилота нового шоу NBC пишут Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт, они же выступят исполнительными продюсерами совместно с создателем первоисточника Дональдом П. Беллисарио.
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Вперед, в прошлое!
Впервые о возможном перезапуске «Квантового скачка» рассказал в сентябре 2021 года исполнитель роли Сэма Беккета Скотт Бакула
во время беседы
с Бобом Сэгетом
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Фантастический сериал «Квантовый скачок» с Бакулой и Дином Стокуэллом
выходил на NBC с 1989-го по 1993-й, подержавшись пять сезонов. По сюжету доктор Сэм Беккет, изучающий возможность перемещения во времени, шагнув в квантовый ускоритель, совершает прыжок за прыжком, оказываясь в теле разных людей. Он становится то боксёром, то шофером Мэрилин Монро
, то женщиной-феминисткой, то каторжником. Всякий раз, чтобы выбраться из чужого тела и чужого времени, ему нужно изменить в ходе истории и жизни людей какие-то ошибки.
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