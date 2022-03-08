Учрежден Фонд поддержки регионального кинематографа

анонс

Сценаристами и исполнительными продюсерами пилота нового сериала выступят Стивен Лилиен и Брайан Винбрандт

Мэгги Джилленхол получила награды за режиссуру и сценарий

7 марта

К касту кинокомикса «Крэйвен-охотник» присоединился Алессандро Нивола

Кого именно из злодеев он сыграет, пока неизвестно