Союзом кинематографистов России учрежден Фонд поддержки регионального кинематографа, сообщает пресс-служба организации.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов России
Председателем Совета Фонда назначена первый заместитель председателя Союза кинематографистов России и директор Государственного центрального музея кино Лариса Солоницына. В совет также вошли министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая, постоянный представитель губернатора Омской области при Правительстве РФ Николай Новиков, министр культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) Юрий Куприянов, генеральный директор ПЦ «Киновек» Михаил Калинин, директор Международного кинофестиваля документальных фильмов «Флаэртиана» Павел Печенкин, руководитель документальных программ ВГТРК Мария Финкельштейн и руководитель Молодежного центра Союза кинематографистов России и Всероссийского молодежного кинофорума Дмитрий Якунин.
«Создание Фонда инициировано скорее извне, чем изнутри. Во время организации региональных питчингов и Всероссийского молодёжного кинофорума, Молодежный центр сталкивался с различными вопросами и просьбами о помощи. В свою очередь, я, когда пришла работать в Союз кинематографистов, тоже поняла, что практически каждый руководитель нашего регионального отделения или представительства обращается с различными просьбами. Масса таких запросов извне привела к тому, что мы создали инструмент, который может оказать системную помощь регионам в кинопроизводстве, образовании, прокате, исследованиях», – отметила Солоницына.
Первым проектом, поддержанным Фондом, станет конкурс документальных фильмов «Россия – взгляд в будущее» с общим бюджетом на производство 150 миллионов рублей, 50% из которых будет направлено на поддержку киноальманахов хронометражем 75-90 минут, а 50% – на создание короткометражных фильмов продолжительностью 15-25 минут. О приеме заявок на конкурс объявят 10 марта на платформе www.script.moviestart.ru.
Организация намерена оказывать сопровождение проектов на всех этапах их реализации. Для этого, помимо рассмотрения заявки, будут проведены собеседования с заявителями, а проекты реализовываться с участием продюсеров Фонда. Другими приоритетными направлениями деятельности фонда станут соорганизация конкурса социальных роликов «Хорошая история» и проведение лаборатории неигрового кино.
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