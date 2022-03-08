Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс

Тула Эллис Финкли родилась 8 марта 1922 года в техасском городе Амарилло. С шести лет начала заниматься танцами. В 12 ее приняли в балетную школу в Лос-Анджелесе. Выступала в труппе Русского балета Монте-Карло, как Фелия Сидорова, впоследствии сменила псевдоним на Мария Истомина. В 1942-м первый раз вышла замуж — за танцора Ника Чарисса. Ее вторым мужем, с которым она прожила всю оставшуюся жизнь, стал певец и актер Тони Мартин.
На большом экране дебютировала в 1941-м, сыграв эпизодические роли в картинах «Девушка по вызову» и «Веселый парижанин». В числе первых фильмов, в которых она снялась, была «Миссия в Москву». Наибольшую популярность ей принес мюзикл Стэнли Донена и Джина Келли «Поющие под дождём». В 1952-м ноги Сид Чарисс были застрахованы на пять миллионов долларов. По данным Книги рекордов Гиннесса это была самая высокая страховка тех лет.
Обладательница нескольких престижных наград, включая приз фестиваля в Палм-Спрингс. Ее имя увековечено на одной из звезд голливудской Аллеи славы. Сид Чарисс не стало в возрасте 86 лет 17 июня 2008-го в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.
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