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Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс

8 марта
2022 год

Новости кино >>
8 марта 2022

Сегодня, 8 марта, исполнилось 100 лет со дня рождения супруги Тони Мартина, звезды мюзиклов, популярной американской балерины и актрисы театра и кино Сид Чарисс.


Тула Эллис Финкли родилась 8 марта 1922 года в техасском городе Амарилло. С шести лет начала заниматься танцами. В 12 ее приняли в балетную школу в Лос-Анджелесе. Выступала в труппе Русского балета Монте-Карло, как Фелия Сидорова, впоследствии сменила псевдоним на Мария Истомина. В 1942-м первый раз вышла замуж — за танцора Ника Чарисса. Ее вторым мужем, с которым она прожила всю оставшуюся жизнь, стал певец и актер Тони Мартин.

На большом экране дебютировала в 1941-м, сыграв эпизодические роли в картинах «Девушка по вызову» и «Веселый парижанин». В числе первых фильмов, в которых она снялась, была «Миссия в Москву». Наибольшую популярность ей принес мюзикл Стэнли Донена и Джина Келли «Поющие под дождём». В 1952-м ноги Сид Чарисс были застрахованы на пять миллионов долларов. По данным Книги рекордов Гиннесса это была самая высокая страховка тех лет.

Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс
фото: кадр из фильма «Поющие под дождём»

За свою жизнь актриса сыграла 57 ролей в кино и на телевидении. Ее можно увидеть и услышать в таких фильмах и сериалах, как «Ревю Зигфельда», «Девушки Харви», «Пока плывут облака», «Неоконченный танец», «С тобой на острове», «Целующийся бандит», «Слова и музыка», «Ист-Сайд, Вест-Сайд», «Дикий север», «Театральный вагон», «Легко любить», «Бригадун», «Глубоко в моем сердце», «Всегда хорошая погода», «Встретимся в Лас-Вегасе», «Шелковые чулки», «Девичник», «Две недели в другом городе», «Что-то должно случиться», «Вожди Атлантиды», «Остров фантазий», «Она написала убийство» и «Фрейзер». Партнерами Чарисс в мюзиклах были Фред Астер и Джин Келли.

Обладательница нескольких престижных наград, включая приз фестиваля в Палм-Спрингс. Ее имя увековечено на одной из звезд голливудской Аллеи славы. Сид Чарисс не стало в возрасте 86 лет 17 июня 2008-го в Лос-Анджелесе от сердечной недостаточности.
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Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс фотографии
Исполнилось 100 лет со дня рождения звезды «Поющих под дождём» Сид Чарисс фотографии
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