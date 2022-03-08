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«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн стартует 20 апреля

8 марта
2022 год

Новости кино >>
8 марта 2022
Второй сезон сериала «Жизнь матрёшки», который, как и первый, будет состоять из восьми эпизодов, стартует на сервисе Netflix 20 апреля 2022 года. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру.



Вместе с Наташей Лионн и прежней командой в продолжении заняты Энни Мёрфи и Шарлто Копли. Детали сюжета не раскрываются.

Первые серии телешоу стартовали в феврале 2019 года. Лионн, помимо исполнения главной роли, также на пару с Лесли Хэдланд выступила в качестве сценаристки, продюсера и режиссера сериала. Компанию Лионн составили Чарли Барнетт, Грета Ли, Ребекка Хендерсон, Даша Поланко, Элизабет Эшли, Джереми Бобб, Хлоя Севиньи, Бёрт Янг и другие актёры.

«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн стартует 20 апреля

«Матрёшка» повествует о нью-йоркской жительнице Наде, застрявшей во временной петле. Главной героине раз за разом приходится умирать после вечеринки, организованной в честь ее дня рождения.
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