«Жизнь матрёшки» с Наташей Лионн стартует 20 апреля

Второй сезон сериала «Жизнь матрёшки», который, как и первый, будет состоять из восьми эпизодов, стартует на сервисе Netflix 20 апреля 2022 года. Об этом стало известно благодаря опубликованному трейлеру.
Первые серии телешоу стартовали в феврале 2019 года. Лионн, помимо исполнения главной роли, также на пару с Лесли Хэдланд выступила в качестве сценаристки, продюсера и режиссера сериала. Компанию Лионн составили Чарли Барнетт, Грета Ли, Ребекка Хендерсон, Даша Поланко, Элизабет Эшли, Джереми Бобб, Хлоя Севиньи, Бёрт Янг и другие актёры.
«Матрёшка» повествует о нью-йоркской жительнице Наде, застрявшей во временной петле. Главной героине раз за разом приходится умирать после вечеринки, организованной в честь ее дня рождения.
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