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Кратос погрузит в хаос малые экраны

8 марта
2022 год

Новости кино >>
8 марта 2022

Знаменитую игровую серию God of War перенесут на малые экраны, уверяет Deadline.

За производство сериала отвечают Amazon Prime Video, Sony Pictures Television и PlayStation Productions. Игру адаптируют для зрителей создатели «Пространства» Марк Фергус и Хоук Остби совместно с продюсером «Колеса времени» Рэйфом Джадкинсом.


God of War повествует о полубоге — спартанском генерале Кратосе, уничтожающем из мести пантеон древнегреческих, а впоследствии и скандинавских богов. Его основным оружием являются клинки Хаоса и топор.

На счету серии девять игр для консолей, выполненных в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure. Первую часть студия Santa Monica Studio выпустила в 2005 году на PlayStation 2. Последняя, ставшая перезапуском для серии, появилась на свет в 2018-м и спустя четыре года перестала быть эксклюзивом PlayStation 4, выйдя на ПК. На данный момент готовится к выходу God of War: Ragnarök.
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Кратос погрузит в хаос малые экраны фотографии
Кратос погрузит в хаос малые экраны фотографии
Кратос погрузит в хаос малые экраны фотографии
Кратос погрузит в хаос малые экраны фотографии
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