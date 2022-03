Кратос погрузит в хаос малые экраны

Знаменитую игровую серию God of War перенесут на малые экраны, уверяет Deadline За производство сериала отвечают Amazon Prime Video, Sony Pictures Television и PlayStation Productions. Игру адаптируют для зрителей создатели « Пространства » Марк Фергус и Хоук Остби совместно с продюсером « Колеса времени » Рэйфом Джадкинсом.God of War повествует о полубоге — спартанском генерале Кратосе, уничтожающем из мести пантеон древнегреческих, а впоследствии и скандинавских богов. Его основным оружием являются клинки Хаоса и топор.На счету серии девять игр для консолей, выполненных в экшн-жанрах hack and slash и action-adventure. Первую часть студия Santa Monica Studio выпустила в 2005 году на PlayStation 2. Последняя, ставшая перезапуском для серии, появилась на свет в 2018-м и спустя четыре года перестала быть эксклюзивом PlayStation 4, выйдя на ПК. На данный момент готовится к выходу God of War: Ragnarök.